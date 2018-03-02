«Вы так скучно меня критикуете, что хочется спать». Самый яркий тренер Англии

Веселый, небанальный, мотивирующий − «Бернли» повезло.

АПЛ можно смотреть по нескольким причинам. Первая – работа Пепа Гвардиолы с «Ман Сити» и безумные тактические ходы Pep Team на футбольном поле. Вторая – великолепная игра «Тоттенхэма» на фоне профессиональной деградации остальных лондонских команд. Третья – беззубость Жозе Моуринью, непонятный «Эвертон» и гиковатость Юргена Клоппа.

Еще одна такая причина – Шон Дайч, который внезапно пульнул «Бернли» в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ.

«Вы знаете, я, наверное, сумасшедший. Я мог вложиться в бизнес, сидеть себе ровно на заднице и считать денежки, которые каждый день приходили бы мне на счет. Но мне нравится тренерская карьера, я люблю получать адреналин от футбольных матчей, я люблю работу в команде. Мне кажется, однажды этот ваш футбол станет причиной моего облысения… А, стоп, у меня и так нет волос», − стендапил Шон Дайч на одной из последних пресс-конференций «Бернли» в прошлом сезоне.

В юморе на журналистских брифингах с Дайчем может потягаться только пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. Дайч может выйти в зал, пожать руку каждому журналисту и затем спокойно отвечать на вопросы. Или выйти на встречу с сотрудниками СМИ, все время подкалывать их и извиняться после каждой реплики, вытирая слезы от смеха. Или прервать комментарий фразой: «Слушайте, вы так скучно меня критикуете, что хочется спать. Кажется, в последний раз мне было тоскливо в начале 2000-х, когда мы с парнями из «Миллуола» пошли в бар, а музыка там оказалась полнейшей попсой».

Дерзкие выступления не единственный повод оценить Шона Дайча. Общая трансферная стоимость игроков «Бернли» не сильно превышает сотку (113 млн евро), и для выживания среди более крепких врагов по АПЛ, нужен мотиватор. У Дайча это получается очень даже хорошо. Возможно, одна из причин отличного влияния на игроков – сильный бас тренера.

Бывший одноклубник Шон по «Бристоль Сити» Сорен Андерсен рассказывал, что Дайч употреблял дождевых червей, и от этого его голос становился грубее. «Ха-ха-ха! Да, ел червей, заедал гравием, а потом скуривал парочку сигарет – ржал над цитатой Андерсена Дайч. − Не смешите, пожалуйста. Мой голос такой грубый от природы». Позднее Джоэл Голби из интернет-издания Vice составил рейтинг тренеров Премьер-лиги, предположив, кто из них бы мог повторить поступок Дайча. По мнению Голби, в странный топ вошли Клод Пюэль, Пеп Гвардиола, Антонио Конте и Маурисио Покеттино.

Кроме того, Дайч обожает возиться с тактикой. В конце прошлого сезона он понял, что «Бернли» сильно проседает в плане владения мячом, поэтому расширил штаб аналитиков и запустил работу над контрвыпадами и над атаками, которые начинаются с длинного паса из обороны. Первая идея провалилась – на данный момент «Бернли» занимает девятое место по числу контратак, доведенных до удара.

«Бернли», по данным Whoscored, проводит в среднем около 64% игрового времени от каждого матча без мяча. Но все риски, которые могут появиться от этой страшной цифры, Дайч побивает дисциплинированной работой в защите. На сегодня «бордовые» пропустили 25 мячей в 28 турах АПЛ – столько же у «Челси», а меньше только у «Тоттенхэма» (24), «МЮ» и «Ман Сити» (по 20). По проценту выигранных верховых единоборств в своей штрафной «Бернли» уступает опять же исключительно топам из Манчестера и Лондона. «Мы не идиоты. Если нам будет противостоять гранд, то логично, что команда будет играть от обороны», − сказал Шон Дайч в начале этого сезона. Кажется, в эту цитату упаковывается вся философия команды.

«Я считаю, что Дайч тот, кому в определенный момент надо будет сделать шаг вперед, чтобы выйти на новый уровень. Он должен будет возглавить клуб, который постоянно будет играть в Европе. Я бы посмотрел на Дайча в «Арсенале» вместо Венгера», − говорила легенда «канониров» Иан Райт. Есть подозрение, что красно-белая команда из Северного Лондона не очень подойдет главному тренеру «Бернли» − там всегда слишком плохо играют в защите. Но мнение о том, что Шон Дайч готов к серьезным задачам, не вызывает вопросов ни у одного критика.