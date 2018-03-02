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    «Вы так скучно меня критикуете, что хочется спать». Самый яркий тренер Англии


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    Голосов: 11
    02.03.2018 22:55
    Веселый, небанальный, мотивирующий − «Бернли» повезло.

    АПЛ можно смотреть по нескольким причинам. Первая – работа Пепа Гвардиолы с «Ман Сити» и безумные тактические ходы Pep Team на футбольном поле. Вторая – великолепная игра «Тоттенхэма» на фоне профессиональной деградации остальных лондонских команд. Третья – беззубость Жозе Моуринью, непонятный «Эвертон» и гиковатость Юргена Клоппа.

    Еще одна такая причина – Шон Дайч, который внезапно пульнул «Бернли» в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ.

    «Вы знаете, я, наверное, сумасшедший. Я мог вложиться в бизнес, сидеть себе ровно на заднице и считать денежки, которые каждый день приходили бы мне на счет. Но мне нравится тренерская карьера, я люблю получать адреналин от футбольных матчей, я люблю работу в команде. Мне кажется, однажды этот ваш футбол станет причиной моего облысения… А, стоп, у меня и так нет волос», − стендапил Шон Дайч на одной из последних пресс-конференций «Бернли» в прошлом сезоне.

    В юморе на журналистских брифингах с Дайчем может потягаться только пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. Дайч может выйти в зал, пожать руку каждому журналисту и затем спокойно отвечать на вопросы. Или выйти на встречу с сотрудниками СМИ, все время подкалывать их и извиняться после каждой реплики, вытирая слезы от смеха. Или прервать комментарий фразой: «Слушайте, вы так скучно меня критикуете, что хочется спать. Кажется, в последний раз мне было тоскливо в начале 2000-х, когда мы с парнями из «Миллуола» пошли в бар, а музыка там оказалась полнейшей попсой».

    Дерзкие выступления не единственный повод оценить Шона Дайча. Общая трансферная стоимость игроков «Бернли» не сильно превышает сотку (113 млн евро), и для выживания среди более крепких врагов по АПЛ, нужен мотиватор. У Дайча это получается очень даже хорошо. Возможно, одна из причин отличного влияния на игроков – сильный бас тренера.

    Бывший одноклубник Шон по «Бристоль Сити» Сорен Андерсен рассказывал, что Дайч употреблял дождевых червей, и от этого его голос становился грубее. «Ха-ха-ха! Да, ел червей, заедал гравием, а потом скуривал парочку сигарет – ржал над цитатой Андерсена Дайч. − Не смешите, пожалуйста. Мой голос такой грубый от природы». Позднее Джоэл Голби из интернет-издания Vice составил рейтинг тренеров Премьер-лиги, предположив, кто из них бы мог повторить поступок Дайча. По мнению Голби, в странный топ вошли Клод Пюэль, Пеп Гвардиола, Антонио Конте и Маурисио Покеттино.

    Кроме того, Дайч обожает возиться с тактикой. В конце прошлого сезона он понял, что «Бернли» сильно проседает в плане владения мячом, поэтому расширил штаб аналитиков и запустил работу над контрвыпадами и над атаками, которые начинаются с длинного паса из обороны. Первая идея провалилась – на данный момент «Бернли» занимает девятое место по числу контратак, доведенных до удара.

    «Бернли», по данным Whoscored, проводит в среднем около 64% игрового времени от каждого матча без мяча. Но все риски, которые могут появиться от этой страшной цифры, Дайч побивает дисциплинированной работой в защите. На сегодня «бордовые» пропустили 25 мячей в 28 турах АПЛ – столько же у «Челси», а меньше только у «Тоттенхэма» (24), «МЮ» и «Ман Сити» (по 20). По проценту выигранных верховых единоборств в своей штрафной «Бернли» уступает опять же исключительно топам из Манчестера и Лондона. «Мы не идиоты. Если нам будет противостоять гранд, то логично, что команда будет играть от обороны», − сказал Шон Дайч в начале этого сезона. Кажется, в эту цитату упаковывается вся философия команды.

    «Я считаю, что Дайч тот, кому в определенный момент надо будет сделать шаг вперед, чтобы выйти на новый уровень. Он должен будет возглавить клуб, который постоянно будет играть в Европе. Я бы посмотрел на Дайча в «Арсенале» вместо Венгера», − говорила легенда «канониров» Иан Райт. Есть подозрение, что красно-белая команда из Северного Лондона не очень подойдет главному тренеру «Бернли» − там всегда слишком плохо играют в защите. Но мнение о том, что Шон Дайч готов к серьезным задачам, не вызывает вопросов ни у одного критика.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 марта 2018, 06:33

      Молодец сейчас

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 марта 2018, 21:00

      да не факт, легко может провалиться с более крепким клубом... здесь простые парни , которых можно завести каким то набором трюков, эпатажностью и харизмой, а в Арсенале , например, те же звезды будут принимать его за клоуна... вообще надо посмотреть что будет с Бернли в конце этого сезона и вообще в следующем. а то про этого Дайча могут и забыть уже через полгода - год..

      5
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      Рейтинг: +42

      Дима97 2 марта 2018, 17:31

      пойдет на повышение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 2 марта 2018, 14:01

      Может его тренерская работа приглянется более солидным клубам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 2 марта 2018, 12:51

      Типовой тренер ставящий силовой футбол от обороны, в Англии полно таких: большой сэм, ян доуи был и т.д. До арсенала ему далеко. Сейчас Дайч на своем пике.

      5
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      Рейтинг: +73

      Оборонщик 2 марта 2018, 11:46

      Рыжий викинг блин)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 10:49

      очень интересная личность тренер у Бернли, надеюсь с ним у команды получилось многое, ну и для топ-клуба он вполне подойдет, интересно будет посмотреть.

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 марта 2018, 10:24

      У каждого тренера есть задел... Другое дело - будет ли возможность реализовать свои подходы и будет ли так команда, которая сможет выполнять задуманное...
      Креатив, юмор на прессухах и отсутствие гривы - это ещё не залог успеха...

      5
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