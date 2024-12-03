Шалимов объяснил изменения в игре Пьянича

Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в домашнем матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).
«У армейцев Пьянич играл в свой футбол, без обострения. Но затем, после замены Кругового, команда перешла на два центральных, и ситуация поменялась – и Пьянич начал смотреться совсем иначе, потому что больше адресов стало в центре, стали проходить передачи вперед. ЦСКА нагнетал и ничью вырвал заслуженно», – сказал Шалимов.
- Казанцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Мирлинда Даку (43-я минута) и Егора Тесленко (52-я). Однако армейцы свершили камбэк и сравняли счет благодаря дублю Матвея Лукина (отличился на 63-й и 90+6-й минутах).
- 34-летний Пьянич провел за ЦСКА 10 матчей в этом сезоне, отдал 1 голевую передачу.