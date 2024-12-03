Шалимов объяснил изменения в игре Пьянича

Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в домашнем матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«У армейцев Пьянич играл в свой футбол, без обострения. Но затем, после замены Кругового, команда перешла на два центральных, и ситуация поменялась – и Пьянич начал смотреться совсем иначе, потому что больше адресов стало в центре, стали проходить передачи вперед. ЦСКА нагнетал и ничью вырвал заслуженно», – сказал Шалимов.