Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Шалимов объяснил изменения в игре Пьянича

    Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в домашнем матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

    «У армейцев Пьянич играл в свой футбол, без обострения. Но затем, после замены Кругового, команда перешла на два центральных, и ситуация поменялась – и Пьянич начал смотреться совсем иначе, потому что больше адресов стало в центре, стали проходить передачи вперед. ЦСКА нагнетал и ничью вырвал заслуженно», – сказал Шалимов.

    • Казанцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Мирлинда Даку (43-я минута) и Егора Тесленко (52-я). Однако армейцы свершили камбэк и сравняли счет благодаря дублю Матвея Лукина (отличился на 63-й и 90+6-й минутах).
    • 34-летний Пьянич провел за ЦСКА 10 матчей в этом сезоне, отдал 1 голевую передачу.

    Новости по теме
    РПЛ записала Кисляка и Пьянича в протокол матча с «Факелом» как Кислого и Пьяного 20
    Хомуха высказался о недостатках игры Пьянича 1
    Селюк оценил номинирование Нино на место в сборной мира и назвал Пьянича сбитым летчиком 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733225454
    КАкие схемы гастер сербский не применял,пользу от Пьянича только поклонники его эуропейского прошлого старательно отыскивают.Самые хитрые теперь делают ставку на зимний перерыв,когда он "войдёт в коллектив полностью,восстановит форму,и станет лидером".Нет,господа-"умерла так умерла",и никакие пара удачных действий за матч(и ваши восторженные визги) эту "мумию" не реанимируют.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 