Питер Крауч завершил карьеру. Вспоминаем его танец робота, отжиг в караоке и другие истории

Самый необычный чувак современности.

UPD: сегодня Крауч объявил о завершении карьеры. Материал был опубликован в феврале этого года.

Питер Крауч вернулся в АПЛ. В 38 лет форвард подписал контракт с «Бернли» и через полгода выбрался из болота Чемпионшипа. Клуб представил его видео с игрушечным роботом и напомнил всем, кто главный танцор Премьер-лиги.

Обычно про Крауча говорят только в одном контексте − через мемы о двухметровом росте. Но все намного глубже. Через внешную нескладность часто проступает живой самобытный характер. История Крауча – про позитивное отношение к миру, небанальность и самоиронию.

Далее мы рассказываем о нем через 24 коротких сюжета из жизни. Не все они позитивные. Но обещаем: в конце этого текста вы тоже полюбите Питера Крауча (если еще не).

1. Крауч – фанат Роналдо. Во время отдыха на Ибице он случайно встретил бразильца, но долго боялся подойти ради фото. «Когда мы фотографировались, я думал: «Интересно, знает ли он, кто я?» – вспоминает Крауч. – И знаете что? Он даже понятия не имел».

2. Крауч ненавидит спать в отелях, потому что на стандартных кроватях он просто не помещается. Дома у Крауча специальная кровать на восемь футов (почти 2,5 метра) – влезает он сам и его дети.

Баскетбольный рост футболиста (201 сантиметр) мешает даже телевизионщикам. Иногда во время интервью они встают на ящик, чтобы держать камеру на высоте лица Крауча.

3. Перед финалом Лиги чемпионов-2007 против «Милана» Крауч вместе с командой отправился на картинг. На трассе у него отказали тормоза: сначала он врезался в борт, а потом на скорости направился в сторону ехавших впереди Хаби Алонсо и Дирка Кейта.

«Я знал, что врежусь в одного из них, и подумал: «А кто ценнее?». Крауч повернул в сторону Кейта, но вовремя выпрыгнул из карта. В итоге машина врезалась в стену и загорелась. Никто не пострадал.

4. Крауча обожают за танец робота. Фирменное движение форвард исполнял даже по просьбе принца Уильяма, когда сборная Англии приезжала в гости к королевской семье.

С танцем робота к Краучу пристают люди на улице и ребята в детских домах. Но ему это нравится. Сам он признается, что танцует в этом стиле, только когда напьется.

Peter Crouch, Xmas nedeniyle ziyaret ettiği bir kimsesizler yurdunda genç Stoke taraftarı Kavanagh Hood'la kendisine özgü Robotik gol sevincini yapıyor. Muhteşem! pic.twitter.com/WMZAR874zQ — Tribun Dergi (@tribundergi) 28 декабря 2017 г.

5. Кстати, с членами королевской семьи Крауч встречался несколько раз. Однажды принц Гарри зашел в раздевалку сборной Англии и пристал к нападающему с вопросом: «Краучи! Как ты добился [жену] Эбби?».

Крауч удивился бестактности принца Гарри: «Он сказал это искренне и шокировал меня, а потом отшучивался, когда уходил. Я оглянулся и сказал: «Что это сейчас было?». Сама Эбби еще долго возмущалась.

6. У Крауча есть фанаты среди звезд. Например, актер Микки Рурк.

Однажды в баре на Ибице кто-то со спины крикнул Краучу: «О, это же тот самый парень-робот!». Футболист заулыбался, но сначала не узнал актера. Друг одернул игрока: «Стой, а это не Микки Рурк кричал?».

Друзья обернулись и увидели, как в пяти метрах от них Рурк исполнял танец робота. Кайф.

7. Крауч провел в «Сток Сити» восемь лет (с 2011 по 2019 год) и всегда удивлялся трем простым вещам в клубе: полотенцам, гелям для душа и туалетам.

«Мне кажется, мне давали одно и то же полотенце все эти годы. В нем была огромная дыра. Я использовал его один раз в день, иногда – два. Оно изношено до дыр».

«Меня всегда смущала ситуация с гелем для душа. У каждого из нас была сумка с вещами для мытья, но никто никогда не брал с собой гель. Если кто-то приносил даже крошечный тюбик, вся команда делила его на 20 человек».

«В раздевалке было три туалета. Каждый из них – полное безобразие. Хуже всех делал Роберт Хут. Он приходил раньше остальных и сбрасывал в унитаз целые бомбы. Думал, что это смешно».

8. Крауч – бог твиттера. В нем он троллит футболистов, отвечает болельщикам и смеется над собой. Матс Хуммельс назвал Крауча королем твиттера. Лучшее оттуда:

«Когда я узнал, что не попал в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч-2014», понял, что у ФИФА проблемы с принятием решений».

«Для меня лето – время с семьей» (о фото с жирафами).

«Возможно, мне не стоит находиться рядом с жокеями».

«Только некоторые, как мы, можем так забить» (о голе Роналду через себя).

«Роботы могут дестабилизировать мир? Успокойтесь, я не делал этого целую вечность».

9. В 2016 году Крауч переоделся в женщину по просьбе комика Дэвида Уолльямса. Тот тоже нацепил парик, женскую юбку и накрасился. Вместе они прокатились на велосипеде, а потом выпили чай.

Футболист даже почеканил мяч в юбке. «Такого Крауча вы никогда не видели», – смеется Уолльямс.

10. До этого Крауч уже попадал в телек. В 2012 году на шоу A League of Their Own игрок в караоке исполнил песню Майкла Джексона Blame It On The Boogie. Спел, станцевал, посмеялся над собой – топ-уровень.

11. Крауч – фанат Kasabian. В декабре 2014 года он забил победный гол в ворота «Арсенала», а через пару часов после матча рванул на концерт любимой группы.

Крауча быстро узнали и толкнули прямо к сцене, где руками подняли над толпой.

12. Крауч использует разные подписи для банковской карты и автографов. Нападающий много зарабатывает, но боится, что мошенники разведут его на деньги. Иногда он боится оставлять чаевые в ресторанах.

«Я пишу цифру рядом со знаком валюты, чтобы нельзя было ничего приписать. Если я напишу 10 фунтов стерлингов, то впереди можно дописать единицу – получится 110 фунтов. Я думаю о будущем. Не хочу получить тарелку наггетсов за 110 фунтов», – говорит Крауч.

13. Когда Крауч был холостяком, то тратил деньги в немереных количествах.

Однажды он зашел в лондонский магазин Harrods и потратил 800 фунтов на джемпер, который ему не нравился.

«В этом джемпере меня привлекли рукава. Я думал, что он стоит 80 фунтов. На кассе оказалось, что 800. Но я все равно его купил и с того момента возненавидел.

Я надел джемпер в паб и разлил на него пиво. Даже не пытался его чистить и выкинул в мусорное ведро».

14. В молодости лень и деньги превращали Крауча в бездельника. В «Портсмуте» англичанин платил одноклубнику Кевину Маккормаку по 60 фунтов в неделю, чтобы тот стирал его одежду.

«Первое время мы должны были сами стирать свою форму, но я был одиноким парнем и никогда в жизни не пользовался стиральной машинкой.

Маккормак брал плату с нескольких ребят, а потом отдавал вещи в прачечную. Гангстер, как сейчас говорят», – смеется Крауч.

15. Семью Крауча несколько раз грабили. В 2006 году неизвестные залезли в дом футболиста, когда тот находился на поле, а родственники сидели на трибунах.

Через пять лет ситуация повторилась: воры вытащили из дома ювелирные украшения, часы, новогодние подарки (убытки в 100 тысяч фунтов).

Жена Эбби предложила вложить в безопасность от воров 4,5 миллиона и завести сторожевого пса. При этом Крауч панически боится собак: в детстве в парке англичанина покусали две овчарки.

16. У Крауча был кролик по имени Керри. Его назвали в честь бывшего нападающего «Челси» Керри Диксона. Крауч обращался к зверьку только как «Керри Диксон».

«Нам пришлось от него избавиться, потому что он сошел с ума. Кролик бросался на мою сестру Джимбо», – вспоминает Крауч.

17. На чемпионате мира-2006 Крауч на вечер стал нянькой для детей Дэвида Бекхэма.

Сборная Англии остановилась в Баден-Бадене и в свободный вечер зарубилась в пинг-понг. Крауч сыграл с семилетним Бруклином Бекхэмом, а потом вместо мамы Виктории уложил мальчика спать.

18. Короткий диалог, который скажет о чувстве юмора и уровне самоиронии Крауча больше, чем любая история:

– Кем бы вы были, если бы не футбол?

– Наверное, девственником.

19. Крауч – очень суеверный человек. Англичанин признавался, что привязывается к бутсам и верит в их магическую силу.

В 2005 году, когда Крауч играл за «Саутгемптон», кто-то стащил его бутсы из раздевалки. Футболист знал похитителя, но не разозлился, а приехал в дом его родителей и стал рассказывать, как сильно ему нужны эти бутсы.

Крауч сильно переживал, потому что через неделю его ждал дебют в сборной Англии. На поле он хотел выйти именно в любимых бутсах.

20. Краучу повезло с метаболизмом: футболист ест все подряд и вообще не толстеет. Он лопает пасту, пьет пиво, уничтожает сладости и ни в чем себе не отказывает.

Отдельная тема – поход в кинотеатр: «Туда я набираю много еды: попкорн, огромный напиток, начос, сладости. Кажется, я объедаюсь весь фильм. Не думаю, что вы хотели бы сидеть рядом со мной в этот момент».

21. После перехода в «Ливерпуль» Крауч купил себе Aston Martin и заметно поднял самооценку: «Солнцезащитные очки, громкая музыка, высунутая рука из окна – голос внутри говорил, что это не я, но другой был еще громче и убеждал, что я никогда не выглядел круче. Я ездил как Стив Маккуин или Дэниел Крэйг и забыл, что клялся себе не быть таким».

Через несколько дней после покупки автомобиля Крауч ехал через Манчестер и на светофоре встретился с Роем Кином: «Я подмигнул и кивнул ему. Он посмотрел на меня с отвращением, покачал головой и уехал. «Боже мой, я превратился в идиота!» – подумал я».

На следующий день Крауч продал свой Aston Martin и назвал встречу с Кином одной из главных в жизни.

22. Неловко в «Ливерпуле» Краучу было, когда после подписания контракта он поселился в отеле. На ресепшене работала девушка, которая обратила на него внимание.

«Я не мог поверить: она всегда так мило улыбалась мне, когда встречала. На тренировке я рассказал, какая она красивая и что хочу провести с ней ночь», – вспоминает Крауч.

После этих слов капитан Джейми Каррагер собрал опытных игроков и попросил Питера повторить перед ними сказанное. Крауч заметно приукрашивал: «Она очень заинтересована во мне, и я в ней тоже».

Оказалось, что та девушка – жена Хаби Алонсо, которая устроилась в отель, чтобы поднять уровень английского языка.

23. А еще в «Ливерпуле» Крауч дико угорал над Рафаэлем Бенитесом во времена любви испанца к кожаным курткам и его соперничества с Жозе Моуринью. Когда в игре «Тайный Санта» Краучу достался Бенитес, англичанин не сомневался, что подарить главному тренеру на Рождество:

«Я купил ему куртку и книгу «Жозе Моуринью. Как выиграть» лигу», а потом подумал: «О, это может плохо кончиться, хотя ладно». Он открыл подарок, посмотрел на книгу и сказал: «Хм, пожалуй, прочитаю ее». Его реально это заинтересовало.

Он не знал, кто сделал ему подарок. Но парней я предупредил: «Смотрите на его реакцию, это будет что-то!».

24. В 2002 году «Астон Вилла» вела переговоры с Краучем и поселила его в дорогущий люкс в Belfry Hotel с видом на поля для гольфа: «Все было как во сне. Мы жили там с отцом. Он подмигнул мне и сказал: «О да, сын мой, пришло твое время».

После подписания контракта Крауч вернулся в отель и узнал, что его перерегистрировали в другой номер. Питеру никогда не было так обидно: «Это была комната размером меньше ванной. Там я прожил три месяца.

Каждый раз я возвращался без какой-либо цели, садился на узкую кровать, съедал бургер с картошкой и смотрел телевизор. Очень грустно».

