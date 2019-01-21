Милнера удалил его учитель, а фаната «Сити» приняли за тренера «Хаддерсфилда»

Две чудесные истории выходных из АПЛ.

Жизненная ситуация: вы приехали на футбол в другой город поболеть за свою команду, на стадион попали впервые. Сели на центральной трибуне и переживаете за гостей. Тут к вам несется репортер известного телеканала с вопросами о будущей работе на посту главного тренера хозяев. Позже к вам стекаются люди, чтобы сделать селфи, они желают удачи в работе и уходят. Все это лишь из-за того, что вы очень похожи на возможного будущего тренера.

Такая история приключилась в воскресенье с Мартином Уорхерстом. Мартин болеет за «Манчестер Сити» всю жизнь, но его работа с футболом не связана – он трудится исполнительным директором благотворительной организации Martin House, которая предоставляет хосписную помощь детям. Мартин живет в небольшом городе Уэйкфилд, который находится в 19 километрах от Хаддерсфилда. Отлична идея: съездить в выходной на футбол и поболеть за своих, пусть и на чужом стадионе. На нем Мартин побывал впервые.

Свой первый поход на «Джон Смитс» он уже не забудет. Сам Мартин с улыбкой вспоминает, как к нему подошел журналист Sky Sports: «Вообще изначально я думал, что этот парень скажет, что я не там сижу. Но он спросил: «Это вы, Ян, новый тренер «Хаддерсфилда»?». Я засмеялся и ответил: «Нет-нет, я Мартин из Уэйкфилда».

twit text — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 января 2019 г.

«И тут телефоны сидящих рядом людей, и мой в том числе, начали сходить с ума: «Ух ты, я видел тебя по телевизору!». Потом они просто подходили ко мне, делали селфи, хлопали по спине и желали удачи».

Мартин и правда очень похож внешне на будущего тренера «Хаддерсфилда». По всей видимости, им станет Ян Зиверт, который сейчас тренирует молодежную команду дортмундской «Боруссии». «Хаддерсфилд», недавно расставшийся с Дэвидом Вагнером, заплатит за Зиверта 300 тысяч евро. Интересно, что Вагнера клуб в 2015 году также подписал из молодежки «Боруссии».

«Вообще-то, я гораздо более красив, чем он», – пошутил Мартин, но сходство с Зивертом признал. И был красноречив по поводу шанса «Хаддерсфилда» в игре с «Ман Сити»: «Возможно, он был бы, но только если бы они сыграли по схеме 5-5-5».

Догадаетесь, кто здесь тренер?

«Манчестер Сити» легко обыграл «Хаддерсфилд» (3:0) и не отстал от «Ливерпуля», который устроил голевую перестрелку с «Кристал Пэлас» (4:3). Небольшая неприятность для «красных» – удаление Джеймса Милнера. Казалось бы, ничего примечательного, но после игры весь интернет облетело любопытное фото. Оказывается, Милнера с поля удалил … его детский тренер!

twit text — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 20 января 2019 г.

Будущий судья – крайний слева, Милнер с мячом в центре.

Арбитра этого матча зовут Джон Мосс. Ему 48 лет, и он работает в АПЛ с 2011 года. Пишут, что он был учителем в школе маленького английского городка Хорсфорта.

Джеймсу Милнеру – 33. Он родился в Лидсе, а в детстве играл за молодежные команды Роудона и Хорсфорта.

В матче Милнер, при счете 3:2 уже имея желтую карточку, зачем-то прыгнул в ногу сопернику. Бывший школьный учитель без колебаний выгнал знаменитого ученика с поля. 20 лет спустя их история получила вот такое интересное продолжение.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ».