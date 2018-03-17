У сборной Англии новый вратарь. Недавно он играл в шестом дивизионе

Дебютант Ник Поп готовит еще одну порцию чудес.

Возможно, вы об этом голкипере почти ничего не слышали. Вратарь «Бернли» Ник Поп едва стал основным в своей команде, а уже попал в сборную Англии. Летом его брали из «Чарльтона» на подмену Тому Хитону, но травма вратаря все перевернула. Теперь Поп часто выдает сухие матчи в Премьер-лиге и попадает в различные рейтинги. С ним «Бернли» прочно идет в восьмерке лучших команд чемпионата Англии.

Еще недавно о внимании прессы и признании Поп даже не думал. В сезоне-2011/12 он играл за «Уэллинг Юнайтед» в шестом дивизионе. «Кембридж», «Олдершот», «Йорк Сити», «Бери» – команды низов Англии, где светился Поп в последние годы. По-настоящему его открыли только в прошлом сезоне. Он принадлежал «Чарльтону» с 2011 года, но все время ходил по арендам. Переход в клуб Премьер-лиги «Бернли» – единственный, где за Попа платили деньги. «Чарльтон» заработал целых 1,3 миллиона евро.

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) 16 марта 2018 г.

Теперь Поп – вратарь сборной Англии. И он это заслужил по нескольким причинам:

1) Известный статистический портал WhoScored в декабре признал Ника Попа лучшим вратарем Европы по средней оценке за матчи – 7,2. На тот момент в ворота Попа забили всего семь голов в 14-ти матчах. Сейчас показатели хуже: 27 игр и 22 мяча. Но десять из них Поп пропустил в двух встречах с «Ман Сити» и матче с «Тоттенхэмом». Еще на его счету десяток сухих матчей в АПЛ.

2) Поп входит в шестерку лучших вратарей Премьер-лиги по количеству отраженных ударов – 89. Из англичан выше только Пикфорд и Батлэнд, которых тоже позвали в сборную Англии. Основной вратарь английской команды Джо Харт за весь сезон провел только 15 матчей и отразил 38 ударов. С такой статистикой сложно попасть в основу на чемпионате мира. Зато Поп имеет шансы побороться за его место.

3) Из всех вратарей Премьер-лиги Ник Поп пока лучший по количеству ключевых передач. Он отдал четыре паса, которые помогли команде с созданием голевого момента. А еще он показательно отреагировал на звонок из сборной Англии. «Я не мог ожидать этого, когда играл в низших лигах. Дойти до такого вызова – огромное достижение. Горжусь, что могу поделиться этим с семьей и друзьями», – сказал Поп. У него есть важное качество для английской сборной. Ник Поп хорошо реагирует на удары с пенальти.

twit text — Save PKs (@SavePenalties) 13 февраля 2018 г.

«Поп всегда был необычным вратарем. Он больше похож на Питера Дженнингса, Невилла Саутхолла или Питера Шмейхеля, который спасали ворота всеми частями тела. Я прогнозировал, что он будет играть в Премьер-лиге через пять лет после ухода из «Бери». Ему потребовалось шесть», – говорил в сентябре бывший тренер Попа Ричард Уилкинс. Из недостатков Попа он всегда выделял неумение далеко выбивать мяч. Сейчас английский вратарь сильно в этом прибавил, а по общей статистике превосходит других англичан.

Единственная преграда, которая может лишить Попа места в основе на чемпионате мира – отсутствие международного опыта. Товарищеские матчи с Голландией и Италией могут исправить и этот недостаток. Всего в списке Саутгейта четыре игрока, которые до этого никогда не выходили в матчах за сборную Англии: Поп, Моусон, Тарковски и Кук. Из них самый реальный шанс на место в команде именно у Попа. Тем более что в Англии любят подобные истории возвышения из самых низов футбола. Достаточно вспомнить попадание в сборную Чарли Остина и Джейми Варди.

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