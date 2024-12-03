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    • Директор «Пари НН» – про скандальную фразу Гончаренко: «Он сказал ее без злобы, это была не угроза»

    Директор «Пари НН» – про скандальную фразу Гончаренко: «Он сказал ее без злобы, это была не угроза»

    Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал скандальное поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    • После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».
    • Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.
    • Следующий соперник «Пари НН»«Спартак».

    «Конечно, Гончаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка.

    Фразу Гончаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу – но это не так. Гончаренко говорил это без злобы», – сказал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2024 18:41
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1733240790
    ...да-да, Гусейнов, всё они перепутали, эти арбитры, ишак их жопы нюхал!)...
    Ответить
    рылы
    1733242072
    вообще-то там на видосе, насколько помню, судья сказал "красная карточка тренеру! свидетелей полно!". ну раз полно - то картошка не выкрутится, что вырезали из контекста.
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    Интерес
    1733249312
    А мы "Злобомером" замерили и не поверили.
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