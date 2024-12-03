Директор «Пари НН» – про скандальную фразу Гончаренко: «Он сказал ее без злобы, это была не угроза»

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал скандальное поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Конечно, Гончаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка.

Фразу Гончаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу – но это не так. Гончаренко говорил это без злобы», – сказал Мелик-Гусейнов.