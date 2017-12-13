Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самая неожиданная сенсация Англии. Эти парни рвутся в Лигу чемпионов


    3.1
    Голосов: 14
    13.12.2017 19:45
    Их уже сравнивают с мадридским «Реалом», а в составе выступает лучший вратарь Европы.

    О ком мы?

    Пока «Бернли» и «Реал» сравнимы только по очкам. Обе команды идут на четвертых местах (до начала матчей «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма») в своих лигах. У обоих по 31 набранному очку и потенциальному месту в Лиге чемпионов на будущий сезон. Только место «Реала» считается неудачным, а «Бернли» просто разрывает Премьер-лигу своим неожиданным стартом. На эту минуту команда идет выше «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма». В Англии сказочное начало сезона от «Бернли» уже сравнивают с чемпионским случаем «Лестера». Повторить такую победу не позволит «Манчестер Сити», но все равно феномен «Бернли» выбивается из обычных тенденций.

    У них есть звезда?

    Голкипер Ник Поп – лучший вратарь Европы по версии портала WhoScored. Статистики выставили ему оценку 7,2. Хотя вы об этом голкипере могли и не слышать. Поп попал в «Бернли» в 2016 году, когда перешел из «Чарльтона». Он сидел за спиной Тома Хитона – того самого вратаря, который героически отбивал удары Ибрагимовича в прошлом сезоне. В начале сезона Хитон получил травму, а Поп выдает удивительный сезон. В 14-ти проведенных матчах он пропустил только восемь раз. Семь игр вратарь «Бернли» отыграл на ноль. Его трансферная стоимость при этом составляет всего миллион евро.

    В «Бернли» над Попом часто прикалываются. Вот так религиозно твиттер клуба обыграл фамилию вратаря во время матча против «Манчестер Сити». «Папа спасает после Иисуса. Аминь», – написано в описании момента. Поп пропустил в той игре трижды, но все равно вышло интересно.

    Кто их тренирует?

    Шон Дайч возглавляет «Бернли» с 2012 года. Он носит самые дорогие часы в АПЛ стоимостью в 45 тысяч фунтов, но пережил с «Бернли» много интересного. Например, Дайча не уволили после предыдущего вылета команды из Премьер-лиги. Он вернул ее обратно, потом отказался от предложения «Эвертона», а сейчас тащит «Бернли» в Лигу чемпионов. Иан Райт уже называет его преемником Арсена Венгера в «Арсенале». Довести лондонцев до их любимого четвертого места он точно сможет.

    Главный матч

    В матче-открытии нового сезона «Бернли» неожиданно обыграл «Челси». Еще и получилось все очень красиво. К 43-й минуте команда Дайча вела со счетом 3:0 на чужом стадионе. «Челси» в итоге отыграл два мяча, а закончил матч с двумя удалениями. Тогда эту игру «Бернли» назвали сенсационной, но потом все превратилось в закономерность. «Я самый гордый человек в Гордограде! Мы много работали ради рекордного сезона для «Бернли». Теперь нужно работать еще больше. Уверен, что мы продолжим прогрессировать», – говорит о происходящем Дайч.

    Как они зарабатывают?

    «Бернли» мог быть еще сильнее. В прошлом сезоне здесь классно прогрессировал защитник Майкл Кин. Его планировал вернуть «Манчестер Юнайтед», но «Бернли» продал Кина в «Эвертон». Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов с учетом всех бонусов. Вместо него в основе теперь выходит Джеймс Тарковски. Все тот же WhoScored дает Тарковски рейтинг 7,5 и место в числе лучших защитников Европы. Еще в прошлом сезоне Джеймс почти всегда смотрел матчи со скамейки.

    Сколько они так смогут?

    Впереди у «Бернли» ужасный календарь. Встречи с «Брайтоном» и «Хаддерсфилдом проходимы, но между ними будут игры с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Только после окончания этого отрезка можно будет говорить о реальных перспективах «Бернли». Сейчас их может вытеснить из четверки любая победа крутых конкурентов. Но даже если команда к январю упадет на седьмое место (что вполне вероятно), это точно будет удачная половина сезона.

    Самое дорогое дерби в истории получилось крутым. Безумные цифры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 декабря 2017, 18:30

      объективно эти парни в ближайший век не пападут в лч!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 16 декабря 2017, 01:45

      А сколько лет этому вратарю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 14 декабря 2017, 18:50

      а че с хитоном,уже месяца 3 не играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 14 декабря 2017, 12:44

      Автору спасибо! Как художник, накидал мазками картину, которая позволила по другому взглянуть на ситуацию!!..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 декабря 2017, 08:34

      ну мы как-то привыкли уже к тому что в начале сезона в премьер-лиге кто-то да вырывается, но после "дней бокса"))) все становится на свои места, посмотрим что будет в этом году

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 14 декабря 2017, 08:30

      В 14-ти проведенных матчах он пропустил только восемь раз. Семь игр вратарь «Бернли» отыграл на ноль.В игре с Манчестером 17 октября Поп пропустил трижды. Где подвох? То есть в остальных семя матчах он пропускал в каждом но пропустил только 5(8-3).Где,где подвох?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 14 декабря 2017, 08:30

      простите в остальных шести.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 14 декабря 2017, 07:56

      Лучший вратарь Европы? Простите, что??!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Костефан 14 декабря 2017, 10:16

      Ну что ты как маленький, по статистическим данным, сэйвы и тд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 13 декабря 2017, 21:06

      Достойно,базара нет.. Но,как говорит мой приятель-да ну на х*й! Переживут боксингдей,можно и по-фантазировать...Ждём-с!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Spanch_Bob 13 декабря 2017, 20:24

      Раскупят, как Уиган, Блэкберн и Вест Хэм

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Spanch_Bob 14 декабря 2017, 00:06

      ну да

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11