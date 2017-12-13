Самая неожиданная сенсация Англии. Эти парни рвутся в Лигу чемпионов

Их уже сравнивают с мадридским «Реалом», а в составе выступает лучший вратарь Европы.

О ком мы?

Пока «Бернли» и «Реал» сравнимы только по очкам. Обе команды идут на четвертых местах (до начала матчей «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма») в своих лигах. У обоих по 31 набранному очку и потенциальному месту в Лиге чемпионов на будущий сезон. Только место «Реала» считается неудачным, а «Бернли» просто разрывает Премьер-лигу своим неожиданным стартом. На эту минуту команда идет выше «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма». В Англии сказочное начало сезона от «Бернли» уже сравнивают с чемпионским случаем «Лестера». Повторить такую победу не позволит «Манчестер Сити», но все равно феномен «Бернли» выбивается из обычных тенденций.

У них есть звезда?

Голкипер Ник Поп – лучший вратарь Европы по версии портала WhoScored. Статистики выставили ему оценку 7,2. Хотя вы об этом голкипере могли и не слышать. Поп попал в «Бернли» в 2016 году, когда перешел из «Чарльтона». Он сидел за спиной Тома Хитона – того самого вратаря, который героически отбивал удары Ибрагимовича в прошлом сезоне. В начале сезона Хитон получил травму, а Поп выдает удивительный сезон. В 14-ти проведенных матчах он пропустил только восемь раз. Семь игр вратарь «Бернли» отыграл на ноль. Его трансферная стоимость при этом составляет всего миллион евро.

В «Бернли» над Попом часто прикалываются. Вот так религиозно твиттер клуба обыграл фамилию вратаря во время матча против «Манчестер Сити». «Папа спасает после Иисуса. Аминь», – написано в описании момента. Поп пропустил в той игре трижды, но все равно вышло интересно.

twit text — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 21 октября 2017 г.

Кто их тренирует?

Шон Дайч возглавляет «Бернли» с 2012 года. Он носит самые дорогие часы в АПЛ стоимостью в 45 тысяч фунтов, но пережил с «Бернли» много интересного. Например, Дайча не уволили после предыдущего вылета команды из Премьер-лиги. Он вернул ее обратно, потом отказался от предложения «Эвертона», а сейчас тащит «Бернли» в Лигу чемпионов. Иан Райт уже называет его преемником Арсена Венгера в «Арсенале». Довести лондонцев до их любимого четвертого места он точно сможет.

Главный матч

В матче-открытии нового сезона «Бернли» неожиданно обыграл «Челси». Еще и получилось все очень красиво. К 43-й минуте команда Дайча вела со счетом 3:0 на чужом стадионе. «Челси» в итоге отыграл два мяча, а закончил матч с двумя удалениями. Тогда эту игру «Бернли» назвали сенсационной, но потом все превратилось в закономерность. «Я самый гордый человек в Гордограде! Мы много работали ради рекордного сезона для «Бернли». Теперь нужно работать еще больше. Уверен, что мы продолжим прогрессировать», – говорит о происходящем Дайч.

Как они зарабатывают?

«Бернли» мог быть еще сильнее. В прошлом сезоне здесь классно прогрессировал защитник Майкл Кин. Его планировал вернуть «Манчестер Юнайтед», но «Бернли» продал Кина в «Эвертон». Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов с учетом всех бонусов. Вместо него в основе теперь выходит Джеймс Тарковски. Все тот же WhoScored дает Тарковски рейтинг 7,5 и место в числе лучших защитников Европы. Еще в прошлом сезоне Джеймс почти всегда смотрел матчи со скамейки.

Сколько они так смогут?

Впереди у «Бернли» ужасный календарь. Встречи с «Брайтоном» и «Хаддерсфилдом проходимы, но между ними будут игры с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Только после окончания этого отрезка можно будет говорить о реальных перспективах «Бернли». Сейчас их может вытеснить из четверки любая победа крутых конкурентов. Но даже если команда к январю упадет на седьмое место (что вполне вероятно), это точно будет удачная половина сезона.

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