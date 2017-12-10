Самое дорогое дерби в истории получилось крутым. Безумные цифры

«Манчестер Сити» подтвердил статус лучшей команды Англии прямо сейчас.

«Манчестер Сити» играет стабильно и уверенно с любым соперником. Дерби с «Юнайтед» находилось под угрозой срыва из-за снегопада, но даже непростая погода не помешала команде Гвардиолы снова показать свой футбол. «Манчестер Сити» был сильнее не только из-за ошибки Лукаку у собственных ворот. «Сити» заслужил эту победу по игре. Теперь отрыв вырос до 11 очков. И это уже серьезно.

Давид Сильва забивал в ворота «МЮ» шесть раз. Пять из них пришлись на гостевые матчи. Забил он и здесь прямо перед свистком на перерыв. Ответил ему Маркус Рэшфорд. Недавний подросток в этом сезоне поучаствовал в 11-ти голах команды на «Олд Траффорд». Такая результативность не удавалась ни одному его партнеру по «Манчестер Юнайтед». Решил же все четвертый гол Никласа Отаменди в нынешнем сезоне. Он забил после неудачного выноса Лукаку. Отаменди – главный забивающий защитник Премьер-лиги.

Но это дерби покорило другим. Говорят, что в последние годы звезды все больше предпочитают переезжать в другие чемпионаты. Издание Marca привело интересную статистику. Подсчитав сумму стоимостей ориентировочный составов, журналисты выяснили, что это самое дорогое дерби в истории. Испанцы насчитали общую сумму в 740 миллионов евро. И это при том, что в составе «МЮ» не мог сыграть Поль Погба.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 10 декабря 2017 г.

Эдерсон спас команду в концовке ценой собственного здоровья. Два его сэйва сохранили для «Манчестер Сити» победу. Теперь коллектив Гвардиолы – главный претендент на титул. И вряд ли кто-то помешает ему победить.

Текстовый онлайн матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»