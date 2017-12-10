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    Самое дорогое дерби в истории получилось крутым. Безумные цифры


    2.8
    Голосов: 5
    10.12.2017 21:25
    «Манчестер Сити» подтвердил статус лучшей команды Англии прямо сейчас.

    «Манчестер Сити» играет стабильно и уверенно с любым соперником. Дерби с «Юнайтед» находилось под угрозой срыва из-за снегопада, но даже непростая погода не помешала команде Гвардиолы снова показать свой футбол. «Манчестер Сити» был сильнее не только из-за ошибки Лукаку у собственных ворот. «Сити» заслужил эту победу по игре. Теперь отрыв вырос до 11 очков. И это уже серьезно.

    Давид Сильва забивал в ворота «МЮ» шесть раз. Пять из них пришлись на гостевые матчи. Забил он и здесь прямо перед свистком на перерыв. Ответил ему Маркус Рэшфорд. Недавний подросток в этом сезоне поучаствовал в 11-ти голах команды на «Олд Траффорд». Такая результативность не удавалась ни одному его партнеру по «Манчестер Юнайтед». Решил же все четвертый гол Никласа Отаменди в нынешнем сезоне. Он забил после неудачного выноса Лукаку. Отаменди – главный забивающий защитник Премьер-лиги.

    Но это дерби покорило другим. Говорят, что в последние годы звезды все больше предпочитают переезжать в другие чемпионаты. Издание Marca привело интересную статистику. Подсчитав сумму стоимостей ориентировочный составов, журналисты выяснили, что это самое дорогое дерби в истории. Испанцы насчитали общую сумму в 740 миллионов евро. И это при том, что в составе «МЮ» не мог сыграть Поль Погба.

    Эдерсон спас команду в концовке ценой собственного здоровья. Два его сэйва сохранили для «Манчестер Сити» победу. Теперь коллектив Гвардиолы – главный претендент на титул. И вряд ли кто-то помешает ему победить.

    Текстовый онлайн матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39

      antonson10 11 декабря 2017, 11:30

      Более важно то, что Лукаку не забивает который матч из выгоднейших позиций, с этим уже нужно что-то делать, Погба то травмируется, то получает глупые удаления, как будто играть не хочет! вечно кого-то нет, Мхитарян почему-то не играет, надоело смотреть как 2 человека(Давид и Рэш) пытаются тащить команду, игру хоть какую-то увидеть можно? Куда Эррера прошлосезонный пропал? К Сити вопросов нет, уверенно играет, по-лидерски, закономерно побеждают!

      2
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 > antonson10 12 декабря 2017, 23:25

      Валенсию с Янгом ещё можно к компании Давида и Рэша добавить, Линделёф прибавил, Лингард красавец тоже, Смоллинг выручает, у остальных стабильности нет, а с Лукаку что-то приключилось... точнее отключилось )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 10 декабря 2017, 22:36

      Под ярд. Это полное безумие.

      1
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa 10 декабря 2017, 21:50

      2 гола на шару больше ничего....

      2
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