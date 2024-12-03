Чинквини прокомментировал интерес «Спартака» к Керубини

Бывший генеральный менеджер «Лацио», «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался об интересе «Спартака» к приглашению Федерико Керубини на пост спортивного директора.

«Я не знаю господина Керубини лично. Его пребывание в «Ювентусе» длилось очень недолго, и я не помню другого его опыта в качестве спортивного директора. Те, кто приехал в Россию либо тренерами, либо директорами и работал в клубах, положительных результатов не дали, потому что не имели знаний о том, что такое на самом деле российский футбол.

Я считаю, что нужно знать футбол, но также нужно знать и уважать культуру страны, в которую ты едешь работать. Россия для меня как вторая родина, и я надеюсь, что она скоро вернeтся на международную арену, чтобы выступать на крупных европейских соревнованиях, – сказал Чинквини.