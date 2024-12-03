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    Чинквини прокомментировал интерес «Спартака» к Керубини

    Бывший генеральный менеджер «Лацио», «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался об интересе «Спартака» к приглашению Федерико Керубини на пост спортивного директора.

    «Я не знаю господина Керубини лично. Его пребывание в «Ювентусе» длилось очень недолго, и я не помню другого его опыта в качестве спортивного директора. Те, кто приехал в Россию либо тренерами, либо директорами и работал в клубах, положительных результатов не дали, потому что не имели знаний о том, что такое на самом деле российский футбол.

    Я считаю, что нужно знать футбол, но также нужно знать и уважать культуру страны, в которую ты едешь работать. Россия для меня как вторая родина, и я надеюсь, что она скоро вернeтся на международную арену, чтобы выступать на крупных европейских соревнованиях, – сказал Чинквини.

    • 10 ноября стало известно об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака». Португалец покинул клуб по соглашению сторон.
    • На пост спортивного директора красно-белые рассматривают Федерико Керубини, ранее работавшего на аналогичной должности в «Ювентусе».

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2024 14:43
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    Комментарии (4)
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    шахта Заполярная
    1733232592
    Блохи "фас"
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    DOCTOR PENALTY
    1733234190
    Судя по его рассуждениям, Ари свернул не туда - надо было к своим в Спартак, а не в Торпедо. ((
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    Интерес
    1733235861
    Мы не впадаем в сказочное детство,и скоро не вернёмся,не надейтесь...
    Ответить
    alefreddy
    1733243717
    культура это да
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