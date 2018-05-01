«Бернли» вышел в еврокубки. Именем тренера назвали паб

Замечательная история из Англии.

Владельцы паба «Princess Royal» в Бернли отметили заслуги тренера команды Шона Дайча. После того, как клуб здорово стартовал и обосновался в середине турнирной таблицы, руководство пошло еще на такой шаг: пообещало назвать паб именем тренера, если он выведет команду в Лигу Европы. Это произошло после того, как «Бернли» переиграл «Борнмут» 2:1 в конце ноября и переместился на шестое место.

В самом «Бернли» с восторгом отметили эту идею.

twit text — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 30 ноября 2017 г.

Впрочем, с тех пор дела пошли похуже, и в декабре «Бернли» угодил в длительную серию без побед. Аж целых 11 матчей клуб не выигрывал. Прекратилась неприятная серия лишь с уходом зимы – 3 марта «Бернли» обыграл «Эвертон», а потом выиграл еще четыре матча подряд.

В конце прошлой недели «Бернли» сыграл вничью с «Брайтоном» и за два тура до конца обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий год. Пришло время менять вывеску.

«Даже не знаю, что больше взволновало – переименование паба или выход в еврокубки», – призналась счастливая Джастина Лорримэн, которая владеет этим баром. В том, что она – фанатка, нет никаких сомнений – у Джастины есть абонемент на все матчи. Изначально то осеннее предложение по переименованию паба было шуткой. По словам Джастины, никто всерьез не верил в то, что «Бернли» удастся пробиться в Лигу Европы.

Сам Дайч на пресс-конференцию отшутился, сказав, что лучше бы пабу дали название «Рыжий красавчик» (в честь него, естественно). Вообще, ровно два года назад в АПЛ была история куда хлеще, когда чемпионство выиграл скромный «Лестер», но хоть масштабы в сравнении и совершенно разные, однако взлет «Бернли», безусловно, заслуживает внимания.

«Вы так скучно меня критикуете, что хочется спать». Шон Дайч – самый яркий тренер Англии