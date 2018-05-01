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    «Бернли» вышел в еврокубки. Именем тренера назвали паб


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    Голосов: 9
    01.05.2018 19:00
    Замечательная история из Англии.

    Владельцы паба «Princess Royal» в Бернли отметили заслуги тренера команды Шона Дайча. После того, как клуб здорово стартовал и обосновался в середине турнирной таблицы, руководство пошло еще на такой шаг: пообещало назвать паб именем тренера, если он выведет команду в Лигу Европы. Это произошло после того, как «Бернли» переиграл «Борнмут» 2:1 в конце ноября и переместился на шестое место.

    В самом «Бернли» с восторгом отметили эту идею.

    Впрочем, с тех пор дела пошли похуже, и в декабре «Бернли» угодил в длительную серию без побед. Аж целых 11 матчей клуб не выигрывал. Прекратилась неприятная серия лишь с уходом зимы – 3 марта «Бернли» обыграл «Эвертон», а потом выиграл еще четыре матча подряд.

    В конце прошлой недели «Бернли» сыграл вничью с «Брайтоном» и за два тура до конца обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий год. Пришло время менять вывеску.

    «Даже не знаю, что больше взволновало – переименование паба или выход в еврокубки», – призналась счастливая Джастина Лорримэн, которая владеет этим баром. В том, что она – фанатка, нет никаких сомнений – у Джастины есть абонемент на все матчи. Изначально то осеннее предложение по переименованию паба было шуткой. По словам Джастины, никто всерьез не верил в то, что «Бернли» удастся пробиться в Лигу Европы.

    Сам Дайч на пресс-конференцию отшутился, сказав, что лучше бы пабу дали название «Рыжий красавчик» (в честь него, естественно). Вообще, ровно два года назад в АПЛ была история куда хлеще, когда чемпионство выиграл скромный «Лестер», но хоть масштабы в сравнении и совершенно разные, однако взлет «Бернли», безусловно, заслуживает внимания.

    «Вы так скучно меня критикуете, что хочется спать». Шон Дайч – самый яркий тренер Англии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: inews.co.uk, bbc.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 27 мая 2018, 20:48

      1 Ник Поуп и Том Хитон сборники Англии 2 Нападающие которые в Бернли давно известны умением забивать много из малого числа опасных моментов. 3 Высокие прессинг при защите. который позволял уменьшать число ударов в створ по своим воротам . В общем Бернли действительно целостная организованная яркая динамичная команда заслуженно весьма триумфально завершившая этот сезон.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 мая 2018, 16:52

      Бернли еще не вышел в еврокубки олигофрены бл9

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      badzan 2 мая 2018, 14:37

      всегда приятно видеть новые и давно позабытые имена в еврокубках!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 мая 2018, 07:44

      А они зовут свой стадион Тооф Моо)))
      Раньше у них с Блэкберном были зарубы. Дерби провинции))) хз зачем написал. рад за Бернли

      1
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      Рейтинг: +74

      seva81 1 мая 2018, 21:02

      Посмотрим что будет в Курске...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > seva81 1 мая 2018, 22:36

      Для нас чудом будет пройти лицензирование УЕФА (если Кубок выиграем вообще).

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 2 мая 2018, 22:34

      Насчёт пабов не знаю, но примерно полмиллиона человек будут отмечать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Обер-КанцлерЪ 5 мая 2018, 00:09

      болею за вас!))

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 мая 2018, 20:05

      ну молодцы...такие бесшабашные клубы вносят свежесть ..
      но потом они правда часто проваливаются кудато...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 19:31

      мужик, так держать! всегда приятно видеть новые лица в еврокубках. главное, чтобы отборолись знатно, чтобы ресурсов хватило.

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 мая 2018, 19:30

      красавчики. и клуб и владелец бара

      2
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