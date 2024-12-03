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    • Генич сравнил слова губернатора Федорищева со стендап-выступлением

    Генич сравнил слова губернатора Федорищева со стендап-выступлением

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

    «Если хочешь похоронить «Крылья», это можно сделать изящнее. А не так, в лобовую. Когда он говорит – минус 800 [миллионов бюджета], непрофессионализм Осинькина всплыл.

    Его слова начинают напоминать стендап-выступления. Этого становится слишком много. Читал выступления Алаева, он, конечно, в атаку пошел об имиджевом и репутационном ущербе. Наверное, президент лиги и должен так.

    Справедливые слова – а вот эти два месяца [паузы] что было? Сразу обратились в органы? Почему озвучили только сейчас? Почему РФС знал, а лига не знала? Значит, нет коммуникации? Что это за человек? Почему он до сих пор не назван? Может быть, ищут в Самаре человека, который на себя повесит эти 36 миллионов?» – сказал Генич.

    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам в судейском корпусе.
    • Также, по его словам, «Крылья Советов» имеют финансовые риски из-за долга около 1 миллиарда рублей перед кредитором.
    • РБК в понедельник сообщил, что Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника Дмитрия Азарова по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами, в том числе Павлом Андреевым и Марко Трабукки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.12.2024 16:32
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    1733235713
    Тут Гнидич близок к постановке риторических вопросов.Много нестыковок ,недоговорённостей и ложной бурной деятельности,которая часто уводит в сторону от сути проблемы.Настоящее расследование тоже делается в тишине,как и настоящие трансферы,поэтому вполне можем увидеть несколько неожиданный итог.Началось с "судейского скандала",продолжается "административно-управленческим",а вот что будет в итоге-увидим."Лука М...Федорищев" может и себе подписать отставку,а пока-в "героях-обличителях".
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