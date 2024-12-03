Генич сравнил слова губернатора Федорищева со стендап-выступлением

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Если хочешь похоронить «Крылья», это можно сделать изящнее. А не так, в лобовую. Когда он говорит – минус 800 [миллионов бюджета], непрофессионализм Осинькина всплыл.

Его слова начинают напоминать стендап-выступления. Этого становится слишком много. Читал выступления Алаева, он, конечно, в атаку пошел об имиджевом и репутационном ущербе. Наверное, президент лиги и должен так.

Справедливые слова – а вот эти два месяца [паузы] что было? Сразу обратились в органы? Почему озвучили только сейчас? Почему РФС знал, а лига не знала? Значит, нет коммуникации? Что это за человек? Почему он до сих пор не назван? Может быть, ищут в Самаре человека, который на себя повесит эти 36 миллионов?» – сказал Генич.