Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал подробности ухода из «Спартака» по окончании прошлого сезона.

– В январе все было решено. После разговора все было понятно. Нет никаких обид.

– Мне со стороны казалось, что нет пространства для продолжения работы. Все не звучало конкретно. А может, лучше бы и звучало. Лучше расставить точки над i.

– Лучше бы да. 100 процентов. Все, что было, я за все благодарен. Эмоции прошли. Все бывает, так случилось.

– А что тебе сказали, что после разговора тебе все стало ясно?

– Сказали: «Мы не сделали то, о чем договаривались». Была договоренность – ну, не то что договоренность – что зимой поговорим о продлении контракта. В декабре разговора не произошло. В январе на сборах ничего не произошло. Разговор был только после первого сбора.

В конце января произошел разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Абаскаль. Мы говорили на троих. Я почувствовал, что все. Мне предложили уйти в аренду до лета, чтобы я не мешал.

– Это была инициатива тренера?

– Мы втроем сидели, да.

– Не секрет, что у тебя испортились отношения с Абаскалем.

– Я не скажу, что испортились. Просто тренер предпочел для себя [другого] футболиста [Срджана Бабича], взял в трансферное окно. У меня больше не было шансов.

Все что я хотел сказать – я сказал. Некоторые до сих пор говорят: «Почему ты не остался в «Спартаке»?

– Типа «тебе же предлагали».

– Да. А мне не было ничего предложено. Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы точно договорились. Потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое, но пришлось менять голову.

Просто чтобы люди знали, что я ушел не по своей воле. Закончился договор, мы не продлили контракт. И все. Это решение клуба, спустя время я его уважаю. Мое время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал.