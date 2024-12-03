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    Джикия рассказал подробности ухода из «Спартака»

    Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал подробности ухода из «Спартака» по окончании прошлого сезона.

    – В январе все было решено. После разговора все было понятно. Нет никаких обид.

    – Мне со стороны казалось, что нет пространства для продолжения работы. Все не звучало конкретно. А может, лучше бы и звучало. Лучше расставить точки над i.

    – Лучше бы да. 100 процентов. Все, что было, я за все благодарен. Эмоции прошли. Все бывает, так случилось.

    – А что тебе сказали, что после разговора тебе все стало ясно?

    – Сказали: «Мы не сделали то, о чем договаривались». Была договоренность – ну, не то что договоренность – что зимой поговорим о продлении контракта. В декабре разговора не произошло. В январе на сборах ничего не произошло. Разговор был только после первого сбора.

    В конце января произошел разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Абаскаль. Мы говорили на троих. Я почувствовал, что все. Мне предложили уйти в аренду до лета, чтобы я не мешал.

    – Это была инициатива тренера?

    – Мы втроем сидели, да.

    – Не секрет, что у тебя испортились отношения с Абаскалем.

    – Я не скажу, что испортились. Просто тренер предпочел для себя [другого] футболиста [Срджана Бабича], взял в трансферное окно. У меня больше не было шансов.

    Все что я хотел сказать – я сказал. Некоторые до сих пор говорят: «Почему ты не остался в «Спартаке»?

    – Типа «тебе же предлагали».

    – Да. А мне не было ничего предложено. Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы точно договорились. Потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое, но пришлось менять голову.

    Просто чтобы люди знали, что я ушел не по своей воле. Закончился договор, мы не продлили контракт. И все. Это решение клуба, спустя время я его уважаю. Мое время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал.

    • 31-летний Джикия выступал за «Спартак» в 2017–2024 годах.
    • В нынешнем сезоне он провел 7 матчей за «Химки».

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    Источник: YouTube-канал Smol Talk

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    03.12.2024 15:43
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    Комментарии (8)
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    acor94
    1733231282
    Ну если он в Химках еле играет, о каком Спартаке речь? Просто идиот какой-то, честное слово.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1733231551
    в спорте нет места жалости: тут либо - ты, либо - тебя... а в интервью сквозит: пожалейте меня, я хотел остаться доиграть в Спартаке, а "время твоё уже закончилось"...
    Ответить
    ivany4
    1733232744
    Как говориться - шило в мешке не утаишь!!! То о чем говорили болельщики и многие эксперты, добавляя - с большой долей вероятности, нашло свое подтверждение.)) .... В конце января произошел разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Абаскаль. Мы говорили на троих. Я почувствовал, что все. Мне предложили уйти в аренду до лета, ЧТОБЫ Я НЕ МЕШАЛ....))
    Ответить
    andr45
    1733233184
    Врёт, врёт и врёт) ДЖИКИЯ 09.02.24 «Думаю, что я перестал играть не по игровым причинам. Почему? Возможно, что-то личное» «То время, сколько Я ОТВЕЛ СЕБЕ играть в футбол важно Следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, будет одним из самых весомых в плане суммы.» А вот мысли Джикии, озвученные его агентом 06.02.24: «Если Абаскаль останется, никакого нового контракта не будет» А вот мысли не последних футболистов: АРШАВИН «Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Бабичу.» ТИТОВ «Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль имеет полное право оставлять в запасе Джикию»
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    Цугундeр
    1733234067
    "У меня в голове было другое, но пришлось менять голову." Вот эта фраза, пожалуй, лучшая... В остальном - хорошо замаскированная обида.
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    andr45
    1733234242
    ШПИНЕВ «Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Я готов принять извинения руководства «Спартака». Мне тяжело это сделать, потому что Георгий – это личность, лидер. ОН ИМЕЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОМАНДУ, НА РОССИЙСКИЙ КОСТЯК.» СМОЛОВ «Шпинев, агент Джикии, много говорил, когда началась не самая благоприятная пора твоей карьеры в «Спартаке». У меня, честно скажу, складывалось впечатление, что он говорит что-то лишнее, подставляя тебя. Была какая-то внутренняя ситуация, а он как будто выносил сор из избы, где потом тебе сложнее было все это расхлебывать. Руководству могло показаться, что ты это озвучиваешь, а он просто передает в прессу»
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    vladik12
    1733235630
    Не, ну понятно, что не по своей воле, Жора. Контракт истек, с тобой его не стали продлевать. Ибо ослабел. Конечно, ты бы хотел и дальше играть (либо сидеть, для тебя разницы нет) на очень теплых условиях в лучшем клубе страны, но пришлось уйти.
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