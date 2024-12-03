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    • Вратарь Лещук поделился эмоциями от своего исторического гола

    Вратарь Лещук поделился эмоциями от своего исторического гола

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ощущениями после своего гола в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

    «Особо не успел порадоваться, так как хотели победить и надо было бежать продолжать игру. Я до сих пор не осознал, что произошло. Конечно, было бы круто забить еще один гол в карьере», – сказал Лещук.

    • Лещук – 1-й вратарь в истории чемпионата России, забивший с игры.
    • До него единственным голкипером, забивавшим в чемпионате России, был Андрей Новосадов.
    • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

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    Источник: ТАСС

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    03.12.2024 19:34
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1733244763
    ..."Пушку в небо повернул Дунул-плюнул, дёрнул шнур И... Конечно промахнулся"(с)... А оно, возьми и залети!)...
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    Ровесник Романцева
    1733251497
    Скорее автогол вратаря Ахмата...
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    FRZZ
    1733295001
    В этом голе "заслуга" Шелии больше, чем Лещука.
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