Вратарь Лещук поделился эмоциями от своего исторического гола

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ощущениями после своего гола в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

«Особо не успел порадоваться, так как хотели победить и надо было бежать продолжать игру. Я до сих пор не осознал, что произошло. Конечно, было бы круто забить еще один гол в карьере», – сказал Лещук.