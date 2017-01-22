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    «Реал» заплатит больше 50 миллионов за Алли. «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    22.01.2017 21:30
    «Реал» определился с целью №1 на лето. Серхио Рамос объяснил, зачем он плюнул в Яго Аспаса. Антуан Гризманн спас «Атлетико» в Бильбао. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Реал» готов крупно потратиться на Алли

    «Реал» определился с основной трансферной целью команды на лето. Как сообщается, клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли. Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Конте уверен в преданности Косты «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз выразил доверие нападающему Диего Косте. Специалист заявил, что уверен в его готовности биться за команду в каждом матче. Ранее сообщалось о конфликте между тренером и футболистом.

    «Все знают, насколько Коста важен для нас. В своей хорошей форме его футбол находится на отличном уровне. Диего рад играть за нас и хочет остаться в клубе. Он никогда всерьез не рассматривал вариант ухода. Для нас главное, что его все устраивает в «Челси». Я уверен в его преданности команде и готовности полностью выкладываться в матчах», – заявил Конте.

    Просто Коста. О том, почему именно форвард «Челси» – лучший в АПЛ

    В Китае Руни готовы платить 60 миллионов в год

    Несколько китайских клубов готовы сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира. Как сообщается, капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов. В «Манчестер Юнайтед» форвард получает 300 тысяч фунтов в неделю. Не исключается, что окончательное решение по данному предложению Руни примет летом.

    Рамос: «Плевок в Аспаса? Это все «Барселона»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение об эпизоде, который произошел в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:2). Ранее сообщалось, что капитан мадридского клуба плюнул в нападающего соперника Яго Аспаса.

    «Плевок в Аспаса? Это все идет из «Барселоны». Я был в пяти метрах от него, и он даже ничего не заметил», – сказал Рамос.

    Лига 1. Дубли Бочилии и Жермена помогли «Монако» разгромить «Лорьян» и выйти на первое место

    В матче 21-го тура «Монако» на своем поле не оставил шансов «Лорьяну», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублями в составе хозяев отметились Габриэль Бочилия и Валере Жермен.

    Таким образом, красно-белые набрали 48 очков и стали единоличными лидерами турнирной таблицы. «Лорьян» же продолжает находиться на последнем месте.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Монако – Лорьян – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бочилия, 24; 2:0 – Бочилия, 28; 3:0 – Жермен, 37; 4:0 – Жермен, 59.

    Тигр на свободе. Как Фалькао снова стал крутым нападающим

    АПЛ. «Арсенал» вдесятером на последних минутах вырвал победу над «Бернли»

    В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Бернли», забив решающий гол на последних минутах игры – 2:1. Три очка лондонскому клубу принес Алексис Санчес, реализовавший пенальти в компенсированное время. Добавим, что «канониры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

    Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 47 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Бернли», имея в активе 26 баллов, расположился на 13-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Арсенал – Бернли – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мустафи, 59; 1:1 – Грей, 90+3 (с пенальти); 2:1 – Санчес, 90+7 (с пенальти).

    Удаление: Джака, 65 – нет.

    Примера. «Атлетико» ушел от поражения в матче против «Атлетика» благодаря голу Гризманна

    В матче 19-го тура Примеры «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки. Зрители, собравшиеся на стадионе «Сан Мамес Баррия», смогли увидеть результативную ничью – 2:2.

    После данного результата команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Атлетик», имея в активе 29 очков, занимает седьмую позицию; «Атлетико» с 35-ю баллами располагается на четвертой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Атлетик – Атлетико – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коке, 3; 1:1 – Леке, 42; 2:1 – Де Маркос, 56; 2:2 – Гризманн, 80.

    Загадочная красавица Антуана Гризманна

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 января 2017, 12:00

      Опправдает ли вложения...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 января 2017, 08:44

      Китай рулит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Faraon921010 22 января 2017, 23:21

      Реал как обычно.
      Ну вот куда им Алли ставить? Вместо кого? Это нужно либо Хамеса,либо Иско продавать. Которых,к слову,тоже не за малые деньги купили..

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 января 2017, 21:50

      Месси же хотел самую большую зп

      0
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