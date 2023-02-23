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20.04.2017 21:30В Лиге Европы осталось всего восемь команд. Среди них выделяется «Лион». Матчи с участием французской команды близки к срыву каждую неделю, а ее игроки заканчивают карьеру из-за травм. «Бомбардир» рассказывает о мучениях «Лиона», нацелившегося на победу в турнире.4
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29.01.2017 22:00«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дняПроппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2