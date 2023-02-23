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  • Два игрока из топ-клубов РПЛ могли уехать в Турцию. Но их трансферы сорвались

Два игрока из топ-клубов РПЛ могли уехать в Турцию. Но их трансферы сорвались

23 февраля 2023, 13:57

Трансферное окно в Турции закрылось 18 февраля, и для страны это было достаточно интересное на переходы время. Например, в «Фенербахче» приехал Брума, в «Галатасарай» – Николо Дзаньоло, в «Башакшехир» – Янузай.

Турецкие клубы могли перетянуть топовых игроков и из России, были даже две истории. Но эти сделки сорвались.

Бариновым интересовался «Бешикташ». Переход сорвался, потому что «Локомотив» не устроила сумма

Трансфер Дмитрия Баринова в Европу обсуждается не первый год, и этой зимой тоже всплывала подобная история. Бариновым активно интересовался «Бешикташ». Хронология такая:

  • В начале января появились первые слухи. Гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи говорил: «В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которыми мы внимательно следим»;
  • Спустя день заинтересованность «Бешикташа» подтвердил агент Баринова Павел Банатин. Он заявил, что клуб готов купить его или взять аренду с правом выкупа. Дальше – инсайд «Спорт-Экспресса»: «Локо» не готов отпускать Баринова меньше, чем за 15 млн евро;
  • 17 января, инсайд «Матч ТВ»: «Бешикташ» предлагал 1,2 млн евро, это не устроило «Локомотив»;
  • После этого была информация, что «Бешикташ» несколько раз повышал предложение, но оно все равно не доходило до отметки в 15 млн;
  • 22 января Казанчи сказал: «Мы отказались от приобретения Дмитрия Баринова. «Локомотив» отклонил наше последнее предложение».

После, по информации различных медиа, «Бешикташ» еще пробовал улучшить предложение – но и этого оказалось мало для завершения сделки. 22 февраля Банатин подробно объяснил, почему трансфер не состоялся:

«Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Все, что ни делается, – к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелeгкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто – игра со «Спартаком» это показала.

Турция – очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, – там было чуть меньше 4 млн евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 млн евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило.

Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 млн – не устроило. Может, предложили бы 7 млн евро – устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны».

«Галатасарай» хотел Захаряна. Но здесь повлияло личное желание игрока

Прошлым летом мы ждали трансфера Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси». Но тогда он не состоялся по некоторым причинам, а ближе к середине января Захарян сам говорил: «То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает».

В середине зимы у Захаряна появился другой вариант уехать в европейский чемпионат – «Галатасарай». Причем об этом начали писать именно в Турции. Правда, в этой истории, кажется, дело до прямых переговоров не дошло – из-за желания самого Захаряна. Он говорил: «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам».

Позже отец Захаряна Норайр сказал: «Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фэйк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию. В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи».

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

Фото: официальный сайт РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Локомотив Бешикташ Галатасарай Баринов Дмитрий Захарян Арсен
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