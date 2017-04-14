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    Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго


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    Голосов: 0
    14.04.2017 00:15
    Сегодня были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, из которых мы отобрали самое интересное.

    Игра «Лион» – «Бешикташ» была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.

    В сглаживании углов лично поучаствовал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

    За ходом поединка можно проследить тут.

    «Манчестер Юнайтед», который привык играть со всеми вничью, не стал изменять этой традиции и в Андерлехте. На гол Генриха Мхитаряна хозяева ответили точным ударом Леандера Дендокера под занавес матча.

    Счет 1:1 делает команду Жозе Моуринью очевидным фаворитом в этой паре: теперь англичанам достаточно не пропустить дома, чтобы выйти в полуфинал. Впрочем, «Андерлехт» наверняка доволен и тем, что сумел вытащить такой непростой матч на 86-й минуте.

    В параллельных играх «Аякс» уверенно положил на лопатки «Шальке», а «Сельта» на один мяч перестреляла «Генк».

    Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Берлускони официально продал «Милан». Дайджест событий дня

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Bird PL
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +581

      Чеба 14 апреля 2017, 09:44

      МЮ чемпион будет! ЖЕЛЕЗО!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 14 апреля 2017, 07:33

      В ответном поединке, андерлехту ловить нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 14 апреля 2017, 07:03

      Ианчестер не стал напрягаться в гостях!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 14 апреля 2017, 06:10

      у всех есть такие фанаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      DemSerg 14 апреля 2017, 01:51

      Турки еще раз показали себя настоящими ЖИВОТНЫМИ. Не зря мы их драли в Первую мировую!

      0
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