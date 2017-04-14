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  • Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго

Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго

Игра «Лион» – «Бешикташ» была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.

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В сглаживании углов лично поучаствовал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

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За ходом поединка можно проследить тут.

«Манчестер Юнайтед», который привык играть со всеми вничью, не стал изменять этой традиции и в Андерлехте. На гол Генриха Мхитаряна хозяева ответили точным ударом Леандера Дендокера под занавес матча.

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Счет 1:1 делает команду Жозе Моуринью очевидным фаворитом в этой паре: теперь англичанам достаточно не пропустить дома, чтобы выйти в полуфинал. Впрочем, «Андерлехт» наверняка доволен и тем, что сумел вытащить такой непростой матч на 86-й минуте.

В параллельных играх «Аякс» уверенно положил на лопатки «Шальке», а «Сельта» на один мяч перестреляла «Генк».

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Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Андерлехт Лион Бешикташ Генк Сельта Аякс Шальке-04 Мхитарян Генрих Дендокер Леандер
Комментарии (5)
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DemSerg
1492123901
Турки еще раз показали себя настоящими ЖИВОТНЫМИ. Не зря мы их драли в Первую мировую!
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sega77+
1492139424
у всех есть такие фанаты
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vodomut
1492142604
Ианчестер не стал напрягаться в гостях!
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Gudzonilya
1492144399
В ответном поединке, андерлехту ловить нечего
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Чеба
1492152265
МЮ чемпион будет! ЖЕЛЕЗО!
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