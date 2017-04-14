Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго

Игра «Лион» – «Бешикташ» была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.
В сглаживании углов лично поучаствовал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.
За ходом поединка можно проследить тут.
«Манчестер Юнайтед», который привык играть со всеми вничью, не стал изменять этой традиции и в Андерлехте. На гол Генриха Мхитаряна хозяева ответили точным ударом Леандера Дендокера под занавес матча.
Счет 1:1 делает команду Жозе Моуринью очевидным фаворитом в этой паре: теперь англичанам достаточно не пропустить дома, чтобы выйти в полуфинал. Впрочем, «Андерлехт» наверняка доволен и тем, что сумел вытащить такой непростой матч на 86-й минуте.
В параллельных играх «Аякс» уверенно положил на лопатки «Шальке», а «Сельта» на один мяч перестреляла «Генк».
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