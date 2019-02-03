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    Дубль за три минуты – идеальный дебют Кагавы в новом клубе


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    Голосов: 4
    03.02.2019 21:55
    Японец все еще хорош.

    Дортмундская «Боруссия» не только лидирует в Бундеслиге, но и проводит грамотную трансферную политику. Зимой «Боруссия» раздала по арендам ненужных игроков, среди которых оказался Синдзи Кагава. В этом сезоне японец провел за Дортмунд только два матча в Бундеслиге, но для 29-летнего атакующего игрока еще обладает нормальным набором качеств. Никто из японцев не забивал в Бундеслиге больше Кагавы (41 мяч), а об аренде он попросил сам.

    Кагаву хотели забрать в «Монако», но не договорились по условиям. Тут и возник «Бешикташ», где все еще надеются хотя бы на второе место в Суперлиге. В Турции Кагава проведет остаток сезона, а за новый клуб дебютировал уже в этом туре. «Бешикташ» разгромил «Антальяспор» (6:2) с помощью дубля Кагавы. На 81-й минуте он вышел на замену, а уже к 84-й забил два гола.

    Еще 20 января Кагава грустно фотографировался на тренировке «Боруссии».

    Теперь его настроение гораздо лучше.

    Фанаты и клуб тоже радуются. Для турецкого чемпионата Кагава точно будет топ-игроком.

    Возможно, все дело вообще в номере. «Береги 23 номер. Я знаю по себе, что с ним очень везет. Пусть он принесет тебе удачу», – написал в твиттере бывший нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун. У самого Тосуна в «Бешикташе» был сезон, когда удалось забить сразу 20 голов.

    В «Бешикташе» тоже нормальная конкуренция, а Кагаве придется соперничать с Адемом Льяичем. Именно серба Синдзи сменил в матче с «Антальяспором», но за несколько минут на поле почти догнал Льяича по голам. За 14 матчей этого сезона Адем отличился только три раза. Перспективы у Кагавы явно серьезнее.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 февраля 2019, 23:52

      1 матч не показатель.... будет стабильно забивать- будет играть.... нет, так и до аренды в Анжи можно доиграться да и на кубке Азии япония не феерила

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 4 февраля 2019, 03:36

      Бешикташа ему побольше

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