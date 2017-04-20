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    «Руководитель службы безопасности ударил нашего вратаря». Самый скандальный клуб Лиги Европы


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    Голосов: 2
    20.04.2017 21:30
    В Лиге Европы осталось всего восемь команд. Среди них выделяется «Лион». Матчи с участием французской команды близки к срыву каждую неделю, а ее игроки заканчивают карьеру из-за травм. «Бомбардир» рассказывает о мучениях «Лиона», нацелившегося на победу в турнире.

    По ходу нынешнего сезона завершил карьеру полузащитник «Лиона» Геида Фофана. На момент принятия столь серьезного решения футболисту было 25 лет. Фофана – талантливый капитан французской молодежки. Он играл и выигрывал трофеи вместе с Гризманном, но банальная травма лодыжки помешала играть дальше. «Лион» не терял надежды спасти карьеру любимого игрока фанатов, но вынужденно простился с его полевым обличьем.

    И это только самая малая часть большой беды, свалившейся на «Лион» в нынешнем сезоне. Возникает ощущение, что команду перестали любить абсолютно все. В первом матче Лиги Европы болельщики «Бешикташа» закидали французскую трибуну файерами. Из-за этого пришлось откладывать начало матча, а болельщики побежали топтать газон. Только президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, поднявшись на трибуну, разрешил ситуацию. «Лион» пропустил от Бабела, но все равно выиграл матч.

    Добить команду попытались уже в родном чемпионате. По ходу сезона голкиперу «Лиона» Антони Лопеша приходилось опасаться за свою жизнь. В гостевом матче против «Метца» в него прилетели две петарды от праздновавших забитый мяч болельщиков хозяев. Португальский вратарь покинул поле на своих ногах, но матч в итоге доигрывать не стали.

    В прошедшие выходные Лопеша ждал еще один моральный удар. Фанаты «Бастии» и представитель службы безопасности атаковали футболистов «Лиона» еще на разминке. «Стюард ударил нашего вратаря», – рассказывал Жан-Мишель Олас. Игроки «Бастии» в этот момент пытались защищать лионцев, но гости отказались выходить на матч. Игроки «Лиона» написали заявления по поводу нападений. А уже сегодня им предстоит играть в гостеприимной Турции. Местные болельщики готовы в любой момент устроить для команды соперника настоящий ад.

    Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 апреля 2017, 00:24

      вот вот.начали писать,так надо и заканчивать.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 апреля 2017, 13:22

      Какая то незаконченная статья. А причины такого поведения описать не хотите!? Или их нет!???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 21 апреля 2017, 13:08

      А еще про наших что-то говорят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 21 апреля 2017, 12:41

      да уж

      0
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