Видели новый «Бешикташ»? Теперь там блистает Вагнер Лав

Сегодня наш знакомый выведет турков против «Баварии».

Что происходит?

В конце января «Бешикташ» объявил о переходе нападающего «Аланьяспора» Вагнера Лава. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/2020. По информации турецких СМИ, стамбульский клуб выложил за бразильца около четырех миллионов евро.

Спустя 10 дней он уже оформляет дубль за новую команду в дебютном матче против «Карабюкспора» (5:0).

Вагнер Лав настолько в порядке?

После камбэка в ЦСКА Вагнер начал скитаться по всему миру, побывав в китайском «Шаньдун Лунэн», бразильском «Коринтиансе» и французском «Монако». По итогу бразилец стал неконкурентоспособен в чемпионатах, где превалирует не техника и мысль, а скорость и напор. И уехал туда, где возрастные игроки в моде – в Турцию. В тот момент «Аланьяспор» долгожданно вернулся в Суперлигу, и команде необходим был забивной форвард.

Никто всерьез не ожидал, что клуб так удачно попадет с трансфером: 23 гола в 28 матчах, и первая строчка в списке бомбардиров – даже Это`О сделал хуже. Контракт с нападающим пролонгировали до 2020 года.

Этот сезон Вагнер также провел очень ударно, наколотив 10 мячей за 14 встреч. Невероятные цифры в 33 года.

twit text — Forza BEŞİKTAŞ (@GURURLANNNN) 10 февраля 2018 г.

Зачем он «Бешикташу»?

Стамбульцы выдают очень противоречивый сезон. С одной стороны, в «Бешикташе» давно уже мечтали о достойном выступлении в Лиге чемпионов. И пока все удается ровно: турки вынесли «Порту», «РБ Лейпциг» и «Монако». А главная звезда команды Дженк Тосун стал автором самого красивого гола группового этапа.

Но у команды не оказалось внутреннего резерва. Этот чемпионат дается «Бешикташу» с жутким скрипом − они пока только четвертые. При этом отрыв от лидера – всего пять очков. Вопрос лишь в том, что нужна внутренняя ротация и даже конкуренция, чтобы команда постоянно находилась в тонусе.

Тренер Шенол Гюнеш играет по схеме 4-2-3-1. Острием атаки выступает всем нам известный Негредо. Затем – линия атаки из трио техничных форвардов. Обычно под центрфорвардом стоит главным бомбардир команды этого сезона бразилец Талиска (9 голов). Слева – Пектемек, справа – Ленс. Меняют их Чынар и Бабель.

twit text — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 декабря 2017 г.

Проблема в том, что ранее Негредо выступал как запасной нападающий, поскольку главным считался Дженк Тосун (тот самый автор красавца-гола в Лиге чемпионов). Но его этой зимой продали в «Эвертон» за 27 миллионов фунтов. И началась паника. Если роль лидера могут на себя взять более взрослые дяди (например, Негредо, Пепе или Куарежма), то забивать осталось почти некому. Изучив все варианты, менеджеры клуба посчитали, что именно Вагнер Лав восполнит этот пробел в составе. Всю жизнь играя центрфорварда, бразилец спокойно может вытеснить из старта Негредо. И уже начинает это делать.

Вообще к Вагнеру там очень хорошо относятся болельщики, что в Турции уже в принципе достижение. «Бешикташ» быстро нашел применение этой симпатии, используя бразильца как звезду неформальных мероприятий. Так, День святого Валентина Лав провел в компании болельщиков: желающие могли сфотографироваться с местной звездой и взять автограф.

Кого могли купить вместо Вагнера?

Слухов вокруг трансфера нападающего в «Бешикташ» с осени накопилось немало. И разговоры дошли даже до России, когда в прессе узнали, что скауты турков реально просматривают Смолова. Но, вероятно, стамбульцы получили отказ от «Краснодара».

Далее пошли новости серьезнее: «Бешикташ» интересовался Жиру, Ибрагимовичем и Мхитаряном. Оценить степень достоверности информации достаточно сложно, но учитывая, что все они ребята немолодые и страдали от нехватки игрового времени, а стамбульцы всегда готовы платить таким звездам солидные деньги, все было возможно. Но снова нет.

И вот спустя две недели после ухода Тосуна в Турции заговорили о том, что «Бешикташ» покупает Чичарито за 8,5 миллионов евро. Тогда «Вест Хэм» всерьез планировал продать мексиканца из-за перебора нападающих в составе. Далее подключились английские журналисты, и раскрутили тему о том, что на самом деле «Манчестер Юнайтед» готов вернуть Чичарито обратно.

Через два дня «Бешикташ» объявляет о переходе Вагнер Лава, который стоит в два раза дешевле мексиканца, и гасит эту напряженную волну пшиковых новостей.

И что теперь?

Стамбульцев ждет знойный финиш сезона, ведь надо спасать дела в чемпионате. А главное – уверенно проскочив групповой этап Лиги чемпионов, «Бешикташ» обидно наткнулся сразу на «Баварию». И теперь они либо совершат подвиг, либо бесславно вылетят, показав, что неверно рассчитали силы и выкинули в мусор целый год. Так вместо спокойной предпенсии Вагнер Лав снова ввязался в адреналиновый бой. И, кажется, ему это все очень нравится.