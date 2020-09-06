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    Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую


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    Голосов: 1
    Сегодня, 00:30
    Сыграл и с Сербией, и с Венгрией.

    В состав сборной на сентябрьские матчи Лиги наций попали сразу два игрока, которые сейчас находятся в статусе свободного агента:

    1. Роман Нойштедтер. Его последний матч на клубном уровне – за «Динамо» он вышел 22 июля в игре против «Оренбурга». Спустя месяц он сыграл 14 минут за сборную (против Сербии). Все.

    Есть слухи, что Нойштедтера ждут в Турции, но пока никакой конкретики.

    2. Далер Кузяев. В последнем матче за «Зенит» Кузяев выиграл Кубок России (отыграл всю встречу с «Химками» 25 июля). Его Черчесов тоже позвал в сборную, и там он даже один раз вышел в старте.

    После вызова Кузяева и Нойштедтера в сборную, сразу появились вопросы. Черчесов говорил, что они в порядке

    Конечно же, у Станислава Черчесова спрашивали, в каком состоянии они приехали в сборную. Вот что он ответил:

    «Естественно, Кузяев и Нойштедтер работают на 2 дня больше, чем другие, и их состояние улучшается с каждым днем. Сегодня была двусторонняя игра, и если бы мы не знали, что они не тренировались с командой, никто бы этого не заметил.

    Оба в хорошем состоянии, как и Кудряшов, у которого чемпионат пока не стартовал. Все готовятся. У нас есть время, чтобы расставить акценты. Доволен, как они отработали сбор».

    Кузяев вышел и в матче с Сербией, и в матче с Венгрией. Так он себя проявил:

    • Против сербов отыграл 11 минут, ничем особенным не запомнился.

    • Против венгров вышел в стартовом составе, провел на поле почти час и отдал голевую.

    Видео момента с ассистом Кузяева:

    Черчесов снова хвалил его: «Кузяев вышел в этой игре достаточно активно, он нам помог».

    Где ждать Кузяева

    Еще по ходу прошлого сезона Кузяев неоднократно намекал, что не продлит истекающий контракт с «Зенитом»: его приоритет – продолжение карьеры в Европе. Хотя «Зенит» делал все, чтобы подписать с Кузяевым новое соглашение. Да и после окончания контракта отец Кузяева говорил, что они по-прежнему на связи с «Зенитом».

    В начале августа гендир «Зенита» Александр Медведев сказал: «Мы вернемся к переговорам с Далером после 11 числа. Далер мечтает играть в Европе. Мы ему предоставили возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент. Он ведет переговоры с европейскими командами. Но в России хочет играть только за «Зенит».

    13 августа Медведев сказал, что стороны взяли паузу в переговорах. Еще через неделю – что «Зенит» не отказывается от Кузяева, но он все еще ищет варианты из Европы. После матча с Венгрией Медведев вновь открыто подчеркнул, что клуб до сих пор ждет его.

    Какие варианты из Европы были у Кузяева:

    • В Турции писали о переговорах с «Бешикташем».
    • Нобель Арустамян: есть контакт с «Алавесом». «Чемпионат» подтвердил.
    • Еще один слух из Турции: агенты предложили Кузяева «Галатасараю».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press, официальный сайт РФС
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