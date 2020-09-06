Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

Сыграл и с Сербией, и с Венгрией.

В состав сборной на сентябрьские матчи Лиги наций попали сразу два игрока, которые сейчас находятся в статусе свободного агента:

1. Роман Нойштедтер. Его последний матч на клубном уровне – за «Динамо» он вышел 22 июля в игре против «Оренбурга». Спустя месяц он сыграл 14 минут за сборную (против Сербии). Все.

Есть слухи, что Нойштедтера ждут в Турции, но пока никакой конкретики.

2. Далер Кузяев. В последнем матче за «Зенит» Кузяев выиграл Кубок России (отыграл всю встречу с «Химками» 25 июля). Его Черчесов тоже позвал в сборную, и там он даже один раз вышел в старте.

После вызова Кузяева и Нойштедтера в сборную, сразу появились вопросы. Черчесов говорил, что они в порядке

Конечно же, у Станислава Черчесова спрашивали, в каком состоянии они приехали в сборную. Вот что он ответил:

«Естественно, Кузяев и Нойштедтер работают на 2 дня больше, чем другие, и их состояние улучшается с каждым днем. Сегодня была двусторонняя игра, и если бы мы не знали, что они не тренировались с командой, никто бы этого не заметил. Оба в хорошем состоянии, как и Кудряшов, у которого чемпионат пока не стартовал. Все готовятся. У нас есть время, чтобы расставить акценты. Доволен, как они отработали сбор».

Кузяев вышел и в матче с Сербией, и в матче с Венгрией. Так он себя проявил:

• Против сербов отыграл 11 минут, ничем особенным не запомнился.

• Против венгров вышел в стартовом составе, провел на поле почти час и отдал голевую.

Видео момента с ассистом Кузяева:

Кузяев отдал, а Миранчук упаковал мяч в воротаВот так Россия забила первый гол в матче:https://t.co/FMDO74rPVr pic.twitter.com/MaTsh7YuK4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Черчесов снова хвалил его: «Кузяев вышел в этой игре достаточно активно, он нам помог».

Где ждать Кузяева

Еще по ходу прошлого сезона Кузяев неоднократно намекал, что не продлит истекающий контракт с «Зенитом»: его приоритет – продолжение карьеры в Европе. Хотя «Зенит» делал все, чтобы подписать с Кузяевым новое соглашение. Да и после окончания контракта отец Кузяева говорил, что они по-прежнему на связи с «Зенитом».

В начале августа гендир «Зенита» Александр Медведев сказал: «Мы вернемся к переговорам с Далером после 11 числа. Далер мечтает играть в Европе. Мы ему предоставили возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент. Он ведет переговоры с европейскими командами. Но в России хочет играть только за «Зенит».

13 августа Медведев сказал, что стороны взяли паузу в переговорах. Еще через неделю – что «Зенит» не отказывается от Кузяева, но он все еще ищет варианты из Европы. После матча с Венгрией Медведев вновь открыто подчеркнул, что клуб до сих пор ждет его.

Какие варианты из Европы были у Кузяева: