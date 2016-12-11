«Пламя взвилось буквально к небу». От взрыва у стадиона «Бешикташа» пострадало две сотни человек

Благодаря двум пенальти опозорившийся недавно в Лиге чемпионов «Бешикташ» вчера обыграл в домашнем матче «Бурсаспор» (2:1) и догнал неожиданного лидера чемпионата Турции – «Истанбул». Правда, теперь об этом мало кто говорит всерьез. Вчерашний теракт, произошедший сразу после игры, унес жизни почти трех десятков людей.

С самим футболом теракт пока не связывают. Предполагается, что целью террористов были сотрудники полиции, и план удался – от взрывов погибло 27 полицейских. Еще двое – сотрудники стадиона – один секьюрити и один работник магазина.

Трагедия произошла в тот момент, когда часть болельщиков уже покинула стадион.Он состоялся примерно через два часа после окончания игры. Сначала был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, через 45 секунд, взорвался террорист-смертник.

«Это было похоже на ад», – рассказывал Омер Йилмаз, работающий уборщиком в мечети, которая находится рядом. – «Я пил чай в близлежащем кафе и видел как пламя взвилось буквально к небу. Люди попрятались под столики. Женщины плакали».

Федерация футбола Турции решительно осудила теракты, чуть позже об «уродливом лице террора» начали высказываться и официальные лица страны, в том числе президент Эрдоган. В Стамбуле объявлен траур.

Уже более 30 тысячи просмотров набрало видео, на котором два парня спокойно поют под гитару, а на заднем фоне происходит взрыв.