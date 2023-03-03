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Главные новости
00:33
Серия А. «Наполи» проиграл дома «Лацио» (0:1) и прервал 9-матчевую победную серию
00:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Лейпциг» (2:1) и вышла на 1-е место
00:13
Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»
3 марта
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
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Все новости
00:42
Оффтоп
Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
1
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
1
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
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«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
1
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
10
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
12
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
9
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
5
20:44
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
3
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
Видео
РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
4
20:03
«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»
12
19:43
Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти
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Барселона - Статьи
Город
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Дивизион
Испания-Примера
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http://www.fcbarcelona.com
Стадион
Камп Ноу
Тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
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03.03.2023 12:57
Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку
Легендарные 2:1 для нашего футбола.
24.02.2023 01:03
Ох, как же «Барсе» не везет в еврокубках: в 2015-м взяла ЛЧ, дальше – сплошные провалы
Сейчас вылетела из ЛЕ после поражения «МЮ».
16.02.2023 23:01
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью и перенесли вопрос о проходе в следующий раунд на ответную встречу
2:2.
14.02.2023 14:33
10 цифр о плей-офф ЛЧ: главные фавориты, призовой фонд и самые дорогие игроки
Отмечаем возвращение главного турнира Европы.
13.02.2023 16:47
Перед «Челси» Жирков чуть не перешел в «Барселону», после АПЛ хотел в «Спартак» – пять историй о карьере Жиркова
Юрий Валентинович официально завершил карьеру.
09.02.2023 15:40
Кажется, Суперлига готовится к возвращению. Вот 10 принципов, на которых она будет строиться
Слова гендиректор Бернда Райхарта.
02.02.2023 15:04
Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков
10 историй для вас.
25.01.2023 15:21
Как дела в гонках за чемпионство в топ-лигах: в Италии к золоту рвется бывший тренер «Зенита», в АПЛ – «Арсенал»
Кратко показываем расклады.
22.01.2023 15:29
Жена Алвеса – супермодель. Она не сразу согласилась выйти за него замуж, а сейчас публично защищает его в медиа
Говорит, что он невиновен.
22.01.2023 13:39
Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию
Он все отрицает, жена верит ему.
19.01.2023 13:50
За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
Город, где базируется этот клуб, граничит с Марокко.
16.01.2023 00:21
Главный герой «Барселоны» в Суперкубке играет с развязанными шнурками. Потому что не умеет их завязывать
Иногда партнеры выручают его (и стебут).
03.12.2022 13:10
Месси мог играть за Австралию: его отец думал о переезде туда из-за кризиса в Аргентине
Но в итоге остался на родине.
20.11.2022 12:30
Катар сам вырастил тренера сборной: он попал в страну благодаря человеку, который нашел Месси, и уже взял Кубок Азии
Кто такой Феликс Санчес Бас.
01.11.2022 16:44
Кто вдохновляет Луиса Суареса: девушка, которая отговаривала его от перехода в «МЮ» и спасала после расставания с «Барсой»
Со своей женой Суарес познакомился в 15 лет.
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