Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?

Рассказываем об их игре за клуб.

Лионель Месси переходит в «ПСЖ». Главное в этой новости – его воссоединение с Неймаром. Они вместе играли еще в «Барселоне», но Неймар неожиданно ушел в «ПСЖ» в 2017 году. Потом пытался вернуться и говорил о мечте снова сыграть вместе с Месси. Она сбылась, хотя его появление точно повлияет на роль Неймара внутри «ПСЖ». И может вернуть старые амбиции.

Неймар всегда был вторым номером «Барселоны». Но там была его зона комфорта

Неймар выиграл в «Барселоне» девять трофеев. Там же взял главный титул, о котором «ПСЖ» мечтает уже несколько лет – Лигу чемпионов. Сколько успешных лет «Барселоны» ассоциировались конкретно с Неймаром? В «Барселоне» он всегда был лишь одним из тех, кто играл вместе с Лионелем Месси. И только делал команду лучше, чем она могла быть.

Когда Неймар попал в «Барселону», Месси уже был мировой звездой. Он управлял раздевалкой, где Неймар чувствовал себя чужим. В сложный момент именно Месси первым подошел к Неймару. Сказал ему, что здесь тоже можно быть собой и расслабиться. Тогда Неймар воспринял это близко – и даже заплакал. А потом подружился с Месси.

Потенциально Неймар видел статус суперзвезды, но в «Барселоне» у него был потолок для роста. Дружба с Месси мешала пойти выше – оставляла Неймара только амбициозным и куражным игроком. Неймар всегда отрицал, что в «Барселоне» беспокоился из-за статуса второй звезды. Но потом в интервью намекал на это.

Вот его слова уже после ухода из «Барселоны»: «Я хотел чего-то большего. Большего вызова. Мое сердце желало новых амбиций, поэтому я сижу здесь. Я прислушиваюсь к нему каждый день – именно сердце велело мне перейти в «ПСЖ». Неймар называл это решение самым сложным в жизни, но тут же признавал – в Париже ощущает себя совсем по-другому.

При этом позже Неймар действительно пытался вернуться в «Барселону». Клуб тоже работал над его возвращением, потому что не нашел замену Неймару по качеству. Луис Суарес подтверждал желание Неймара: «Он сделал все возможное, чтобы вернуться». Вывод: именно «Барселона» и нахождение вместе с друзьями-звездами было настоящим местом Неймара.

Жерар Пике лучше остальных игроков «Барселоны» описывал карьерную ситуацию Неймара: «Всем нужно больше мотивации. Игроки хотят бороться за новые вещи и трофеи. Я знаю, что Неймар хотел бы получить «Золотой мяч». Думаю, его отъезд в Париж выглядит справедливым – там Неймар станет главной звездой».

Мбаппе специально не мешал, чтобы Неймар чувствовал себя главной звездой «ПСЖ»

Они попали в клуб одновременно – в сезоне-2017/18. Неймар приезжал из «Барселоны» за 222 миллиона евро, Мбаппе – в простую годовую аренду из «Монако». Реальный платеж за него был отложен на год – это 145 миллионов евро. В первое время в «ПСЖ» Неймару мешали травмы, а француз Мбаппе выиграл в сборной ЧМ-2018. Так у Неймара появился опасный претендент на статус.

Фанаты, руководство «ПСЖ», сам Мбаппе – все признавали его звездность. Неймар на этом фоне ушел в тень, но Мбаппе чуть позже публично расставил приоритеты. Рассказал, что переговорил с Неймаром и заверил: место главной звезды «ПСЖ» занимать не будет. Они сохранили хорошие отношения и не испортили атмосферу внутри клуба – работали вместе.

В 2021 году Мбаппе еще лучше прояснял, почему они с Неймаром так легко взаимодействуют: «Я здесь, чтобы ему помогать. Всегда считал, что великие игроки созданы для совместной игры. Это точно верно в отношении нас». Мбаппе рассказывал, что именно Неймар влиял на него в раздевалке в момент прихода в «ПСЖ». Важная фраза от Мбаппе: «Это лучший игрок мира».

Мбаппе всегда описывал взаимоотношения с Неймаром двумя словами – уважение и честность. Сам Неймар тоже много говорил о Мбаппе. Называл его золотым мальчиком и вспоминал: «Это он объяснял мне французский менталитет». На поле Неймар часто уходит на роль ассистента – Мбаппе забивает с его передач. В «ПСЖ» это удобно для всех.

Публично Неймар сравнивал взаимоотношения с Мбаппе и Месси. Для него они находятся на одном уровне: друзья, нет зависти, постоянная взаимопомощь. Только сам Неймар исполняет в них разные роли. «Барселона» уже была командой Месси, когда туда приезжал Неймар. «ПСЖ» в последние годы – команда Неймара, потому что Мбаппе сам не полез с ним в статусную борьбу.

На поведение Неймара повлиял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Его позиция: все в «ПСЖ» трудятся ради общей цели – победы в Лиге чемпионов. Есть контракты, есть статусы, но важна приверженность проекту. Неймар знал, куда переходил. Сам проект важнее конкретного игрока. Поэтому Неймар хоть и был звездой в «ПСЖ», но вел себя сдержанно и подстраивался под других.

Неймар мечтал снова сыграть вместе с Месси. И еще в декабре анонсировал его переход

Инсайд от The Athletic: Неймар помогал «ПСЖ» убедить Месси на переход. За сутки до официального ухода Месси из «Барселоны» в инстаграме Неймара появилось фото. Там Месси обнимается с игроками «ПСЖ». Это за нее Месси оправдывался на прощальной пресс-конференции: никаких намеков, а просто отдых в отпуске с друзьями.

Французские медиа пишут, что Неймар даже предлагал Месси десятый номер в «ПСЖ». Тот отклонил предложение, когда уже допускал возможность перехода. Marca сразу заметила лайк Неймара на фотографии рисунка, где он обнимает Месси в футболке «ПСЖ». Такой была первая реакция Неймара на официальный уход Месси из «Барселоны».

Мы все равно не знаем точной информации о позиции Неймара по этому трансферу, но инсайды красочно ее разрисовывают. 90min писал, что Неймар встречался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи и спортивным директором Леонардо. Перед этим он разговаривал с Месси. И в итоге выступил посредником, который донес до боссов клуба главный вывод: переход возможен.

Пиаром и публичной подготовкой к возможной сделке Неймар занимался еще в декабре 2020 года. Тогда он откровенничал в интервью ESPN – рассказывал о желании снова сыграть вместе с Месси: «Уверен, мы можем организовать это в следующем году». Но в мае неожиданно сменил линию – захотел поиграть и вместе с Криштиану Роналду.

Месси и Неймар в последние годы всегда хорошо относились друг к другу, но особенно тепло общались летом. Перед финалом Кубка Америки-2021 Неймар болел за Аргентину, чтобы сыграть с ней в финале. Уже после проигранного финального матча Неймар поздравлял Месси с первым трофеем в составе сборной. Потом вообще плакал у него на плече.

Важно, что переход Месси никак не влияет на перспективы Неймара в «ПСЖ», но задевает его статус. Еще в мае он подписал новый контракт с клубом до лета 2025 года. Тогда все подавалось так, будто «ПСЖ» опять выстроит команду только вокруг Неймара. Сразу после этого «ПСЖ» пошел на приглашение звезд. Сначала приехал авторитетный Рамос, теперь – Месси.