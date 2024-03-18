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    • Месси против Роналду – кто из легенд забил больше голов в Эль-Класико?

    Месси против Роналду – кто из легенд забил больше голов в Эль-Класико?


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    Голосов: 3
    18.03.2024 22:00
    В тройке лидеров рейтинга есть еще один аргентинец.

    Европейский клубный футбол взял паузу на матчи сборных. Топ-чемпионаты возобновятся в конце марта. Мадридский «Реал» уходит на перерыв в ранге безоговорочного лидера испанской Ла Лиги. Королевский клуб заметно опережает преследователей в турнирной таблице и уверенно мчится навстречу очередному чемпионству. В апреле «Реалу» предстоит провести один из ключевых матчей в борьбе за титул. Мадридцы примут «Барселону» в 32 туре. Независимо от турнирного положения команд, матчи между «Реалом» и «Барсой» всегда становятся грандиозным событием для футбольного мира. Эль-Класико просто не может быть скучным. Противостояние великих клубов уже давно вышло за рамки футбола. Спор между мадридцами и каталонцами имеет и политическую подоплеку. Но мы сегодня будем говорить лишь об игре. Вернее – об игроках, которые наиболее ярко проявили себя в этих встречах. Вашему вниманию: лучшие бомбардиры Эль-Класико за всю историю.

    5. Рауль. Голы в Эль-Класико: 15

    Великий бомбардир вполне мог стать легендой не «Реала», а другого мадридского клуба. Отец игрока был страстным болельщиком «Атлетико», и именно в этой команде Рауль обучался футбольному мастерству, будучи подростком. Но скауты «Реала» сработали на опережение и переманили талантливого юношу. Свой первый матч против «Барселоны» нападающий провел в 1994 году. В той встрече «Реал» победил дома – 5:0, но молодой форвард забить не сумел. Зато в следующем году Рауль поразил ворота принципиального соперника – команды сыграли вничью 1:1 в Мадриде. Трижды в играх с «Барсой» игрок оформлял дубль. Удивительно, но факт: все эти матчи завершились с одним и тем же счетом – 2:2.

    4. Карим Бензема. Голы в Эль-Класико: 16

    Французский форвард впервые сыграл против «Барселоны» еще в 2007-м, то есть до перехода в «Реал». Бензема тогда выступал за «Лион». Дебютная встреча случилась в Лиге чемпионов, каталонцы дома разгромили соперника – 3:0. Возможно, уже тогда Бензема прочувствовал дух противостояния с сине-гранатовой командой. Карим отличился в своем первом же Эль-Класико. Впрочем, гол француза тогда, в декабре 2011-го, не спас «Реал» от домашнего поражения – 1:3. С тех пор нападающий множество раз забивал «Барсе». А однажды даже оформил хет-трик: в апреле 2023-го мадридцы разбили соперника в ответном полуфинале Кубка Испании, а Бензема помимо трех голов отметился еще и результативной передачей.

    3. Альфредо ди Стефано. Голы в Эль-Класико: 18

    Долгие годы великий нападающий оставался безоговорочно лучшим бомбардиром в истории Эль-Класико. Ди Стефано по праву считается легендой «Реала» и остается одним из главных голеадоров в истории клуба. Но мало кто знает, что европейская карьера аргентинца могла начаться вовсе не с Мадрида, а с… «Барселоны». В 1953 году форвард едва не перешел в каталонскую команду. Он даже провел три товарищеских матча за «Барсу», но представители «Реала» сумели перехватить талантливого нападающего. В своем первом матче против «Барселоны» футболист забил два гола, а «Реал» победил – 3:1. Команды сыграли в Кубке европейских чемпионов. Интересно, что помимо 18-ти голов, забитых каталонцам за «Реал», ди Стефано отметился еще одним. Он вновь поразил ворота «Барсы», будучи игроком «Эспаньола».

    2. Криштиану Роналду. Голы в Эль-Класико: 18

    Португалец соперничал с «Барселоной» в целом и Лионелем Месси в частности еще выступая за «Манчестер Юнайтед». Но после перехода Криштиану в «Реал» этот спор вышел на новый уровень. Роналду довольно долго не мог поразить ворота каталонцев. Впервые он достиг этой цели в апреле 2011-го, спустя почти два года после трансфера в Мадрид. Криш забил «Барсе» в чемпионате Испании, тот домашний для «Реала» матч завершился вничью – 1:1 (в составе гостей тогда отличился Месси). После этого Роналду регулярно огорчал фанатов «Барселоны». Интересно, что за всю свою многолетнюю карьеру в Мадриде португалец лишь дважды оформлял в играх с «Барсой» дубль, в остальных случаях он забивал по одному мячу.

    1. Лионель Месси. Голы в Эль-Класико: 26

    В этом рейтинге много легенд, но Месси заметно опережает всех великих бомбардиров. Впервые ворота «Реала» Лео поразил в матче чемпионата Испании. Одним голом он тогда не ограничился. В марте 2007 года 19-летний форвард забил мадридцам сразу три мяча. Всего же в Эль-Класико он оформлял хет-трик дважды. Второй раз – весной 2014-го. В первом случае команды сыграли 3:3, во втором – «Барса» победила «Реал» на выезде – 4:3.

    Лучшие бомбардиры в истории Эль-Класико (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы
    1. Лионель Месси 47 26
    2. Криштиану Роналду 30 18
    3. Альфредо Ди Стефано 34 18
    4. Карим Бензема 43 16
    5. Рауль 37 15

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: p34, imago sportfotodienst, DAISUKE Nakashima, Mutsu Kawamori, Joan Gosa, FEP / PanoramiC via www.imago-im / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии (13)
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    Skull_Boy
    1710748505
    Да всем насрать уже на этих пенсионеров
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    Black77718
    1710763201
    Если бы Роналду сыграл столько же матчей сколько Месси,то забил бы 28 мячей.Учитывая 18 голов в 30 матчах,делим 18 на 30 получаем 0,6 за матч,умножаем на 47 и получаем 28,2 гола за 47 матчей.
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    Benifacto
    1710821480
    месидрочочо продолжается.....интересно ессть фанатик который иго прихлопнет, чтоб он всегда остовался молодым.....
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