В тройке лидеров рейтинга есть еще один аргентинец.

Европейский клубный футбол взял паузу на матчи сборных. Топ-чемпионаты возобновятся в конце марта. Мадридский «Реал» уходит на перерыв в ранге безоговорочного лидера испанской Ла Лиги. Королевский клуб заметно опережает преследователей в турнирной таблице и уверенно мчится навстречу очередному чемпионству. В апреле «Реалу» предстоит провести один из ключевых матчей в борьбе за титул. Мадридцы примут «Барселону» в 32 туре. Независимо от турнирного положения команд, матчи между «Реалом» и «Барсой» всегда становятся грандиозным событием для футбольного мира. Эль-Класико просто не может быть скучным. Противостояние великих клубов уже давно вышло за рамки футбола. Спор между мадридцами и каталонцами имеет и политическую подоплеку. Но мы сегодня будем говорить лишь об игре. Вернее – об игроках, которые наиболее ярко проявили себя в этих встречах. Вашему вниманию: лучшие бомбардиры Эль-Класико за всю историю.

5. Рауль. Голы в Эль-Класико: 15

Великий бомбардир вполне мог стать легендой не «Реала», а другого мадридского клуба. Отец игрока был страстным болельщиком «Атлетико», и именно в этой команде Рауль обучался футбольному мастерству, будучи подростком. Но скауты «Реала» сработали на опережение и переманили талантливого юношу. Свой первый матч против «Барселоны» нападающий провел в 1994 году. В той встрече «Реал» победил дома – 5:0, но молодой форвард забить не сумел. Зато в следующем году Рауль поразил ворота принципиального соперника – команды сыграли вничью 1:1 в Мадриде. Трижды в играх с «Барсой» игрок оформлял дубль. Удивительно, но факт: все эти матчи завершились с одним и тем же счетом – 2:2.

4. Карим Бензема. Голы в Эль-Класико: 16

Французский форвард впервые сыграл против «Барселоны» еще в 2007-м, то есть до перехода в «Реал». Бензема тогда выступал за «Лион». Дебютная встреча случилась в Лиге чемпионов, каталонцы дома разгромили соперника – 3:0. Возможно, уже тогда Бензема прочувствовал дух противостояния с сине-гранатовой командой. Карим отличился в своем первом же Эль-Класико. Впрочем, гол француза тогда, в декабре 2011-го, не спас «Реал» от домашнего поражения – 1:3. С тех пор нападающий множество раз забивал «Барсе». А однажды даже оформил хет-трик: в апреле 2023-го мадридцы разбили соперника в ответном полуфинале Кубка Испании, а Бензема помимо трех голов отметился еще и результативной передачей.

3. Альфредо ди Стефано. Голы в Эль-Класико: 18

Долгие годы великий нападающий оставался безоговорочно лучшим бомбардиром в истории Эль-Класико. Ди Стефано по праву считается легендой «Реала» и остается одним из главных голеадоров в истории клуба. Но мало кто знает, что европейская карьера аргентинца могла начаться вовсе не с Мадрида, а с… «Барселоны». В 1953 году форвард едва не перешел в каталонскую команду. Он даже провел три товарищеских матча за «Барсу», но представители «Реала» сумели перехватить талантливого нападающего. В своем первом матче против «Барселоны» футболист забил два гола, а «Реал» победил – 3:1. Команды сыграли в Кубке европейских чемпионов. Интересно, что помимо 18-ти голов, забитых каталонцам за «Реал», ди Стефано отметился еще одним. Он вновь поразил ворота «Барсы», будучи игроком «Эспаньола».

2. Криштиану Роналду. Голы в Эль-Класико: 18

Португалец соперничал с «Барселоной» в целом и Лионелем Месси в частности еще выступая за «Манчестер Юнайтед». Но после перехода Криштиану в «Реал» этот спор вышел на новый уровень. Роналду довольно долго не мог поразить ворота каталонцев. Впервые он достиг этой цели в апреле 2011-го, спустя почти два года после трансфера в Мадрид. Криш забил «Барсе» в чемпионате Испании, тот домашний для «Реала» матч завершился вничью – 1:1 (в составе гостей тогда отличился Месси). После этого Роналду регулярно огорчал фанатов «Барселоны». Интересно, что за всю свою многолетнюю карьеру в Мадриде португалец лишь дважды оформлял в играх с «Барсой» дубль, в остальных случаях он забивал по одному мячу.

1. Лионель Месси. Голы в Эль-Класико: 26

В этом рейтинге много легенд, но Месси заметно опережает всех великих бомбардиров. Впервые ворота «Реала» Лео поразил в матче чемпионата Испании. Одним голом он тогда не ограничился. В марте 2007 года 19-летний форвард забил мадридцам сразу три мяча. Всего же в Эль-Класико он оформлял хет-трик дважды. Второй раз – весной 2014-го. В первом случае команды сыграли 3:3, во втором – «Барса» победила «Реал» на выезде – 4:3.