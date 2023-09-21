Пять крутых футболистов до 20 лет, за которыми обязательно нужно следить: они уже играют за топ-клубы

Футбол каждый год открывает новые таланты. И многие молодые звезды показывают невероятные скиллы, даже не достигнув 20-летия. О них и расскажем и назовем пять игроков, не достигнувших 20-летнего возраста, за которыми обязательно нужно следить. Для этого воспользуемся списком сайта Goal и выделим наиболее ярких на данный момент.

В скобках к каждому игроку напишем клуб, его страну, возраст и позицию.

1. Ламин Ямаль («Барселона», Испания, 16 лет, полузащитник)

Вероятно, главное открытие «Барсы» этого сезона. Он отметил 16-летие лишь в июле этого года, но уже стал самым молодым автором голевой передачи в Примере в XXI веке, самым молодым дебютантом сборной Испании, самым молодым дебютантом «Барсы» в Лиге чемпионов (и вторым в истории турнира). Кстати, за «Барселону» в чемпионате он дебютировал еще в прошлом сезоне в возрасте 15 лет и 290 дней – это рекорд клуба и пятый результат в истории лиги.

Ямаль – фланговый полузащитник. И, разумеется, медиа уже сравнивают его с Ансу Фати и Лионелем Месси. Хави отвечает на это: «Можно ли их сравнивать? Он [Ламин] похожий игрок, потому что у него есть врожденный талант в атаке, который трудно найти».

2. Арда Гюлер («Реал», Турция, 18 лет, полузащитник)

Этим летом «Реал» выиграл конкуренцию у «Барсы» за Арду Гюлера. Как потом оказалось, все из-за определенного соглашения: Гюлер не хотел уходить в аренду – и «Реал» согласился оставить его (а «Барселона» – нет). Сумма трансфера – 20 млн евро, контракт подписан до 2029 года. А Гюлер моментально признался, что счастлив работать вместе с Лукой Модричем, которого считает лучшим в мире. Ради предсезонки в «Реале» он даже прервал отпуск.

Гюлер – центральный полузащитник с возможностью уходить в опорную зону или на правый фланг. Правда, за новый клуб он так еще не дебютировал из-за травмы.

3. Эндрик («Палмейрас» – «Реал», Бразилия, 17 лет, нападающий)

Еще одна молодая звезда, за которую «Реал» выиграл конкуренцию у нескольких топ-клубов. Трансфер Эндрика Флорентино Перес оформил еще в декабре-2022, заплатив «Палмейрасу» больше 37 млн евро, но оставил его до лета-2024 – так нужно, чтобы он набирался опыта. И он уже есть: к 17 годам Эндрик сыграл за взрослую команду «Палмейраса» 44 матча и забил 10 голов во всех турнирах, навыигрывав кучу персональных наград.

Ну и да, сам Эндрик признается в симпатиях «Реалу» и рассказывает такие вещи: «Винисиус сказал, что мне понравится в «Реале», что я получу удовольствие и что это станет кульминацией моей карьеры. Когда я родился, мои родители хотели назвать меня Ди Стефано. Мне бы понравилось это имя. Это было пожелание моего отца, потому что он всегда был болельщиком мадридского «Реала».

4. Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Д, Англия, 19 лет, полузащитник)

Боссы «Дортмунда» оценили кейс с дорогостоящей продажей Джуда Беллингема в «Реал» и сейчас надеются на такую же выгодную продажу Байно-Гиттенса. Кстати, он – выпускник академии «Ман Сити» (как и Джейдон Санчо), и за ним следят скауты многих топ-клубов мира.

За сезон во взрослой «Боруссии» он отыграл 26 матчей и оформил 3+1 по «гол+пас» во всех турнирах. Терзис говорит: «Если бы не травмы, то Джейми бы уже вышел на уровень, который существенно выше формы Джейдона [Санчо] в «Боруссии». Но Джейми уникален: он постоянно развивается физически и тактически. Уверен, в ближайшее время Байно-Гиттенс станет действительно большой звездой».

5. Эль-Шадай Битшиабу («Лейпциг», Франция, 18 лет, защитник)

Этим летом «Лейпциг» заплатил «ПСЖ» за Битшиабу 15 млн евро. Знакомый формат трансфера? Верно: когда-то по тому же пути переходил в «Лейпциг» и Кристофер Нкунку. Но Нкунку – полузащитник атакующего плана. А Битшиабу – защитник, и Марко Розе высоко оценивает его возможности:

«Эль-Шадай классно играет в воздухе – по стилю он напоминает того же Упамекано. В целом для своего возраста он показывает отличный футбол. Представляете, что будет через пару лет, когда он наберется опыта и обрастет мышцами? Конечно, хотелось бы сохранить его у нас, но гранды точно устроят за ним погоню».

К 18 годам Битшиабу дважды выигрывал чемпионат Франции, стал самым молодым дебютантом в истории «ПСЖ» и победителем чемпионата Европы (до 17 лет).

За какими молодыми игроками нужно следить еще

Андрей Сантос («Челси», Бразилия, 19 лет, полузащитник);

Анжело Габриэл («Страсбур», Бразилия, 18 лет, нападающий);

Стефан Байчетич («Ливерпуль», Испания, 18 лет, полузащитник);

Валентин Барко («Бока», Аргентина, 18 лет, защитник);

Эльесс Бен Сегир («Монако», Франция, 18 лет, полузащитник);

Икер Браво («Реал Кастилья», Испания, 18 лет, нападающий);

Факундо Буонанотте («Брайтон», Аргентина, 18 лет, полузащитник);

Валентин Карбони («Интер», Аргентина, 18 лет, полузащитник).

Фото: AFLO, Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press