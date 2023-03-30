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    Топ-10 самых дорогих футболистов мира от Transfermarkt после мартовского обновления

    Transfermarkt скорректировал рыночную стоимость игроков.

    Сформировался обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро.

    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро.

    3-4. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / Англия) – 120 млн евро.

    3-4. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро.

    5-7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 110 млн евро.

    5-7. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 110 млн евро.

    5-7. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро.

    8-10. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро.

    8-10. Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия) – 100 млн евро.

    8-10. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4138

      raritet 2 часа назад

      Осимхен нашел свою команду, свою нишу и думаю, что не нужна ему другая команда. Есть риск, что может не пойти .

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      Рейтинг: +17804

      NewLife 3 часа назад

      Почему нет зюбы за 150 рублей ?

      0
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      Рейтинг: +202

      Koni_Best_1 3 часа назад

      А по факту эти футболисты будут еще дороже, реал за холланда уже 240 готов заплатить

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