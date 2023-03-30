Топ-10 самых дорогих футболистов мира от Transfermarkt после мартовского обновления

Transfermarkt скорректировал рыночную стоимость игроков.
Сформировался обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро.
3-4. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / Англия) – 120 млн евро.
3-4. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро.
5-7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 110 млн евро.
5-7. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 110 млн евро.
5-7. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро.
8-10. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро.
8-10. Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия) – 100 млн евро.
8-10. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро.
Источник: Transfermarkt