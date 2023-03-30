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  • Топ-10 самых дорогих футболистов мира от Transfermarkt после мартовского обновления

Топ-10 самых дорогих футболистов мира от Transfermarkt после мартовского обновления

30 марта 2023, 11:55
3

Transfermarkt скорректировал рыночную стоимость игроков.

Сформировался обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро.

3-4. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / Англия) – 120 млн евро.

3-4. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро.

5-7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 110 млн евро.

5-7. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 110 млн евро.

5-7. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро.

8-10. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро.

8-10. Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия) – 100 млн евро.

8-10. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро.

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Мбаппе Килиан Фоден Фил Вальверде Федерико Винисиус Холанд Эрлинг Осимхен Виктор Сака Букайо Мусиала Джамал Беллингем Джуд Педри
Комментарии (3)
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Koni_Best_1
1680181537
А по факту эти футболисты будут еще дороже, реал за холланда уже 240 готов заплатить
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NewLife
1680183342
Почему нет зюбы за 150 рублей ?
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raritet
1680185045
Осимхен нашел свою команду, свою нишу и думаю, что не нужна ему другая команда. Есть риск, что может не пойти .
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