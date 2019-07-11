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25.05.2017 16:00Юри Тилемансу только исполнилось 20 лет, а он уже побил несколько рекордов. «Бомбардир» рассказывает, как бывший лидер «Андерлехта» ускользнул от топ-клубов, а потом оказался во Франции. Сам игрок уже объяснил свой неожиданный выбор команды.8
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23.02.2017 19:15Вчера на «Крестовском» прошел фестиваль «Радио Зенит». Это стало первым по-настоящему тестовым мероприятием для новой арены «Зенита». Александр Плеханов побывал внутри чаши, где встретил стюарда-динозавра, увидел файер-шоу и разглядел все недостатки чересчур дорогого сооружения.42
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17.02.2017 00:5523-летний ганец Франк Ашампонг унизил звездного новичка «Зенита» Бранислава Ивановича. «Андерлехт» уверенно выиграл домашний матч и настраивается на проход в следующую стадию. «Бомбардир» рассказывает, почему «Зенит» проиграл команде, во встрече с которой считался фаворитом.10
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16.02.2017 19:55«Зенит» – фаворит в противостоянии с «Андерлехтом», но в составе соперника есть игрок, способный все перевернуть. «Бомбардир» – о Лукаше Теодорчике, который едва не вылетел из сборной за пьянку, а потом проигнорировал самую важную церемонию сезона.6
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16.12.2016 21:00Фердинанд потратил полмиллиона для детей. У «Локо» и «Динамо» – изменения в клубной структуре. «Ювентус» договорился с «Зенитом» по Витселю. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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12.09.2016 16:00Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.9
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04.08.2016 15:30«Хотелось бы, чтобы в следующей жеребьевке нам попался топ-клуб», – отметил Курбан Бердыев после матча «Ростова» против «Андерлехта». Уж этот тренер знает, как нужно их уничтожать. А «Бомбардир» об этом вспоминает назло Симеоне с Гвардиолой.13