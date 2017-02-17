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    «Их футболисты умеют обыгрывать один в один». Как Ашампонг уничтожил Ивановича (ВИДЕО)


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    Голосов: 7
    17.02.2017 00:55
    23-летний ганец Франк Ашампонг унизил звездного новичка «Зенита» Бранислава Ивановича. «Андерлехт» уверенно выиграл домашний матч и настраивается на проход в следующую стадию. «Бомбардир» рассказывает, почему «Зенит» проиграл команде, во встрече с которой считался фаворитом.

    Новичок «Зенита» Бранислав Иванович перед матчем с «Андерлехтом» восхищался соперником. «Андерлехт» обладает приличной атакующей линией. Надо обратить внимание, что их футболисты умеют обыгрывать один в один. Нас ждет хорошая игра», – рассказывал сербский защитник. Луческу в игре с «Андерлехтом» отправил Ивановича на правый фланг обороны, хотя прогнозировалось и его возможное появление в центре. Румынский тренер рисковать не стал, а соперники решили удивить.

    «Андерлехт» поменял тактический рисунок, решив сыграть в одного опорника Дендонкера. Талантливый Тилеманс передвинулся ближе к атаке, став плеймейкером. Самое главное, что бомбардир Лукаш Теодорчик вообще остался на скамейке запасных. Бельгийцы не рискнули ставить на игрока с продолжительной безголевой серией, не забивающего с двух метров в национальном чемпионате. На место Теодорчика в центре атаки вышел Телин, роль которого заключалась больше в отвлечении внимания. Главным героем игры же стал ганец Ашампонг, противостоять которому должен был как раз Иванович.

    В моменте с первым голом 166-сантиметровый Ашампонг вылетел из-за спины Ивановича, принял мяч в штрафной и легко прокинул вместо Лодыгина. Второй гол стал еще показательнее. Франк убежал от Ивановича и мощно пульнул в ближнюю девятку. Сербский защитник «Зенита» не стал догонять оппонента, лишь показав Нету на ударную ногу Ашампонга. Кажется, здесь сказывается уже возраст Бранислава. В скорости он значительно сдал.

    Ганец Ашампонг отыграл всего 60 минут, успев за это время оформить дубль. Столько же он забил в 17-ти матчах бельгийского чемпионата. И это еще Кришито по ходу первого тайма остановил проход звезды «Андерлехта» локтем, нарвавшись на желтую карточку. Спасения Лодыгина помогли «Зениту» сохранить разницу в два мяча. В атаке петербуржцы не показали вообще ничего, а скорее и вообще могли пропустить третий.

    В ответной встрече с таким футболом надеяться вообще не на что.

    «Он – машина, которую прорвет». Какие проблемы доставит «Зениту» скромный бомбардир-алкоголик

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 февраля 2017, 23:17

      вроде играл Зенит.имели моменты.но 2 ошибки,2 гола,а Иванович пока,не о чем!

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 18 февраля 2017, 22:46

      мдаа
      с такой игрой зениту мало что светит в ответном матче

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 февраля 2017, 07:39

      а как сыграл с агдерлехтом Ростов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33453

      oyabun 17 февраля 2017, 09:49

      Спартаку взять на заметку - как обыгрывать защиту Зенита. Промес тут будет незаменим

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 февраля 2017, 06:27

      всю статистику выступления наших клубов испортили....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 17 февраля 2017, 05:55

      Вот если бы стадион строился с доходов Зенита,то его и до 2025 года не построили с такой игрой и отдачей.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > бочаров 18 февраля 2017, 07:37

      до 3025 года ты хотел сказать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2017, 04:32

      Да уж, не ожидала...

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 февраля 2017, 03:28

      Это игра, кто-то кого-то обыгрывает.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 17 февраля 2017, 02:01

      Как радуются в "Челси", что сбагрили, наконец-то, этого Ивановича по принципу "на тебе, Боже, что нам негоже". 2-0, конечно, не смертельно, но с такой "игрой" надо что-то делать. Ну, а игрочишка как был бревном, так им и останется до конца карьеры.

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