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  • «Их футболисты умеют обыгрывать один в один». Как Ашампонг уничтожил Ивановича (ВИДЕО)

«Их футболисты умеют обыгрывать один в один». Как Ашампонг уничтожил Ивановича (ВИДЕО)

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович перед матчем с «Андерлехтом» восхищался соперником. «Андерлехт» обладает приличной атакующей линией. Надо обратить внимание, что их футболисты умеют обыгрывать один в один. Нас ждет хорошая игра», – рассказывал сербский защитник. Луческу в игре с «Андерлехтом» отправил Ивановича на правый фланг обороны, хотя прогнозировалось и его возможное появление в центре. Румынский тренер рисковать не стал, а соперники решили удивить.

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«Андерлехт» поменял тактический рисунок, решив сыграть в одного опорника Дендонкера. Талантливый Тилеманс передвинулся ближе к атаке, став плеймейкером. Самое главное, что бомбардир Лукаш Теодорчик вообще остался на скамейке запасных. Бельгийцы не рискнули ставить на игрока с продолжительной безголевой серией, не забивающего с двух метров в национальном чемпионате. На место Теодорчика в центре атаки вышел Телин, роль которого заключалась больше в отвлечении внимания. Главным героем игры же стал ганец Ашампонг, противостоять которому должен был как раз Иванович.

В моменте с первым голом 166-сантиметровый Ашампонг вылетел из-за спины Ивановича, принял мяч в штрафной и легко прокинул вместо Лодыгина. Второй гол стал еще показательнее. Франк убежал от Ивановича и мощно пульнул в ближнюю девятку. Сербский защитник «Зенита» не стал догонять оппонента, лишь показав Нету на ударную ногу Ашампонга. Кажется, здесь сказывается уже возраст Бранислава. В скорости он значительно сдал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ганец Ашампонг отыграл всего 60 минут, успев за это время оформить дубль. Столько же он забил в 17-ти матчах бельгийского чемпионата. И это еще Кришито по ходу первого тайма остановил проход звезды «Андерлехта» локтем, нарвавшись на желтую карточку. Спасения Лодыгина помогли «Зениту» сохранить разницу в два мяча. В атаке петербуржцы не показали вообще ничего, а скорее и вообще могли пропустить третий.

В ответной встрече с таким футболом надеяться вообще не на что.

«Он – машина, которую прорвет». Какие проблемы доставит «Зениту» скромный бомбардир-алкоголик

Лига Европы Европа Андерлехт Ашампонг Франк
Комментарии (10)
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kachan63
1487286113
Как радуются в "Челси", что сбагрили, наконец-то, этого Ивановича по принципу "на тебе, Боже, что нам негоже". 2-0, конечно, не смертельно, но с такой "игрой" надо что-то делать. Ну, а игрочишка как был бревном, так им и останется до конца карьеры.
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directorpg
1487291320
Это игра, кто-то кого-то обыгрывает.
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арейская
1487295168
Да уж, не ожидала...
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бочаров
1487300102
Вот если бы стадион строился с доходов Зенита,то его и до 2025 года не построили с такой игрой и отдачей.
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84aivengo
1487302027
всю статистику выступления наших клубов испортили....
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oyabun
1487314170
Спартаку взять на заметку - как обыгрывать защиту Зенита. Промес тут будет незаменим
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спанчес
1487392743
а как сыграл с агдерлехтом Ростов?
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D'achkov
1487447203
мдаа с такой игрой зениту мало что светит в ответном матче
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vasiok74
1487794653
вроде играл Зенит.имели моменты.но 2 ошибки,2 гола,а Иванович пока,не о чем!
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