«Их футболисты умеют обыгрывать один в один». Как Ашампонг уничтожил Ивановича (ВИДЕО)

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович перед матчем с «Андерлехтом» восхищался соперником. «Андерлехт» обладает приличной атакующей линией. Надо обратить внимание, что их футболисты умеют обыгрывать один в один. Нас ждет хорошая игра», – рассказывал сербский защитник. Луческу в игре с «Андерлехтом» отправил Ивановича на правый фланг обороны, хотя прогнозировалось и его возможное появление в центре. Румынский тренер рисковать не стал, а соперники решили удивить.

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«Андерлехт» поменял тактический рисунок, решив сыграть в одного опорника Дендонкера. Талантливый Тилеманс передвинулся ближе к атаке, став плеймейкером. Самое главное, что бомбардир Лукаш Теодорчик вообще остался на скамейке запасных. Бельгийцы не рискнули ставить на игрока с продолжительной безголевой серией, не забивающего с двух метров в национальном чемпионате. На место Теодорчика в центре атаки вышел Телин, роль которого заключалась больше в отвлечении внимания. Главным героем игры же стал ганец Ашампонг, противостоять которому должен был как раз Иванович.

В моменте с первым голом 166-сантиметровый Ашампонг вылетел из-за спины Ивановича, принял мяч в штрафной и легко прокинул вместо Лодыгина. Второй гол стал еще показательнее. Франк убежал от Ивановича и мощно пульнул в ближнюю девятку. Сербский защитник «Зенита» не стал догонять оппонента, лишь показав Нету на ударную ногу Ашампонга. Кажется, здесь сказывается уже возраст Бранислава. В скорости он значительно сдал.

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Ганец Ашампонг отыграл всего 60 минут, успев за это время оформить дубль. Столько же он забил в 17-ти матчах бельгийского чемпионата. И это еще Кришито по ходу первого тайма остановил проход звезды «Андерлехта» локтем, нарвавшись на желтую карточку. Спасения Лодыгина помогли «Зениту» сохранить разницу в два мяча. В атаке петербуржцы не показали вообще ничего, а скорее и вообще могли пропустить третий.

В ответной встрече с таким футболом надеяться вообще не на что.

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