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    «Ростов» и «Андерлехт» наколотили друг другу по два гола. Онлайн исторического матча


    2
    Голосов: 4
    26.07.2016 21:34
    Еврокубковые сражения для российских команд уже стартовали, первый матч в Лиге чемпионов результативно провел «Ростов». «Бомбардир» внимательно отследил ключевые события игры.

    На стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону состоялся первый для «Ростова» матч Лиги чемпионов: в третьем квалификационном раунде ростовчане принимали «Андерлехт». Соперники забили друг другу по два мяча.

    Онлайн матча «Ростов» – «Андерлехт» – 2:2

    Видеогалерея матча

    Крестовина спасла бельгийцев после мощного удара Эзатолахи! Но счет остался прежним. С ним ростовчане и пожалуют в Брюссель.

    А вот почти 3:2, был повод порадоваться, но судья разбил все надежды: Азмун забивал из офсайда. Жаль.

    Сравнял «Ростов»! Сбили Гацкана в штрафной, и Полоз очень четко реализовал пенальти. Ай да молодцы! Второй раз в матче сумели отыграться.

    1:2, к сожалению. Тилеманс все-таки напомнил о себе и забил очень важный для «Андерлехта» мяч. И очень красиво вышло. Ну, талант же.

    Жуткий момент у бельгийцев был в первом тайме, чудом не забили.

    Сравняли! 1:1! Нобоа здорово выполнил штрафной, вратарь вытащил удар, но на добивание точно сыграл Эзатолахи.

    Третья минута, и уже пропускаем. 0:1 от Ханни. Здорово бельгийцы разыграли мяч после углового.

    «Ростов» картинками нас не балует, поэтому обратимся к бельгийским источникам. Вот так выглядит раздевалка «Андерлехта»:

    Состав «Ростова»:

    Состав «Андерлехта»:

    Ростовская афиша:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rtbf.be
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6655

      maior-60 27 июля 2016, 09:22

      В ответной игре Ростову нужно строже сыграть в защите. Андерлехт дает играть, думаю ростовчане забьют обязательно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июля 2016, 02:54

      Домашняя ничья конечно-же оптимизма не добавляет, однако надежда умирает последней, надеюсь на реванш в ответной игре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 июля 2016, 01:55

      С такой игрой выйдет, но ничья для хозяевам и все

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 27 июля 2016, 01:06

      Игра достойная, немного не хватило везения. Ростов на выезде покажет характер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 27 июля 2016, 00:10

      Вперед Ростов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 июля 2016, 00:04

      Да, тяжко будет в дружественной Бельгии...Скамейки нет, а игру основного состава уже многие соперники проссали. Левбердонов, может что-то придумает.... Держитесь, ребята! С ув.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 26 июля 2016, 22:49

      Прошлогодней игры пока нет, но есть намек на нее. Конечно, Ростов будет в ЛЕ после игр с Андерлехтом. Но нет ощущения безнадеги, а есть надежда что в группе ЛЕ Ростов не затеряется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16

      AmKaR2011 26 июля 2016, 22:43

      Вперед Ростов!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      mango 26 июля 2016, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Андерлех поставит выскочку на место

      -9
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      ...
      Рейтинг: +27

      MixterFS > mango 26 июля 2016, 22:22

      Опять Московские сучки смотрят на Батек. А со стороны вы как смешно смотритесь))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Стас85 26 июля 2016, 21:47

      давай Ростов еще 2-3 мячика закати...

      3
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