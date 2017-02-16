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    «Он – машина, которую прорвет». Какие проблемы доставит «Зениту» скромный бомбардир-алкоголик


    3.9
    Голосов: 7
    16.02.2017 19:55
    «Зенит» – фаворит в противостоянии с «Андерлехтом», но в составе соперника есть игрок, способный все перевернуть. «Бомбардир» – о Лукаше Теодорчике, который едва не вылетел из сборной за пьянку, а потом проигнорировал самую важную церемонию сезона.

    «Андерлехт» в нынешнем сезоне уже проигрывал российскому клубу. Это «Ростов», только начинавший поход по Европе, хлопнул бельгийцев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В том матче в составе бельгийцев еще играли Стивен Дефур и Себастьян Де Майо, на которых собирались строить основу всей команды. Пробейся «Андерлехт» в групповой этап, клуб ждало бы серьезное трансферное усиление. Теперь же со звездами пришлось расставаться. Де Майо, проведя за клуб всего два матча, ушел в «Фиорентину». Дефур же вообще уехал в английский «Бернли». Дыры закрыли быстрыми арендами.

    Через неделю после вылета из Лиги чемпионов «Андерлехт» забрал из киевского «Динамо» нападающего Лукаша Теодорчика. Так получилось, что Теодорчик был первым поляком в истории киевского клуба. В украинский футбол Лукаш переходил из польского «Леха», где колотил в среднем почти по голу за две игры. Но в Киеве много игрового времени ему не давали, о чем потом пожалел даже президент «Динамо» Игорь Суркис. «Был бы Теодорчик мотивирован, играя за «Динамо» дальше? Не знаю. Смотря на то, как он выступает в Бельгии, очень жалею, что мы его отпустили. Но без рекомендаций главного тренера в нашем клубе ничего не происходит», – с сожалением рассуждал Суркис.

    В Бельгии Лукаш сразу начал бить рекорды. В каждом из своих первых шести матчей за «Андерлехт», где Теодорчик выходил в стартовом составе, поляк забивал. В конце 70-х голландец Гелсу, которого уже никто не помнит, отличился в пяти первых играх за клуб. Лукаш перекрыл это достижение, а в киевском «Динамо» сразу пожалели, что прописали сумму выкупа Теодорчика всего в пять миллионов евро. «Андерлехт» таким подарком наверняка воспользуется в будущем, а пока переделал под неожиданного бомбардира всю тактику.

    В схеме 4-2-3-1 он играет на острие атаки. «Андерлехт» вместе с «Брюгге» возглавляет таблицу чемпионата Бельгии, а Теодорчик идет на первом месте в гонке бомбардиров. Поляк наколотил уже 17 мячей в бельгийском сезоне, опережая ближайшего преследователя Воссена на три мяча. Правда, сейчас поляк в плохой форме. Лукаш не может забить уже 328 минут. «Это нормальная ситуация для любого нападающего. Теодорчик – игрок с сильным характером. Он обязательно отличится в игре с «Зенитом», – рассказывает полузащитник Массимо Бруно.

    «Теодорчик заставил нас привыкнуть к своим голам в каждой игре. Он – машина, которую обязательно должно прорвать», – впечатляется еще один футболист «Андерлехта» Софьен Анни. Но поляк не такой безгрешный бомбардир, как его всячески рекламируют в бельгийском клубе. Лукаш – большой любитель праздновать успехи. Еще во времена «Динамо» Теодорчик попал в алкогольную историю. После матча за сборную Польши с командой Дании Лукаш отправился кутить вместе с голкипером Боруцем. Игроки вернулись в отель пьяными, за что им пригрозили исключением из сборной.

    При этом Теодорчик почти не общается с журналистами, поэтому о нем говорят только другие игроки. «Один из секретов успеха Теодорчика в том, что он предпочитает доказывать все голами. Фанаты выберут игрока, который забил 24 гола, а не раздал 24 интервью», – говорит партнер Лукаша по сборной Польше Якуб Блащиковски. Награждение лучшего футболиста чемпионата Бельгии Теодорчик пропустил, уехав в свой выходной день в родную Польшу. В голосовании польский нападающий занял второе место, проиграв только форварду «Брюгге» Искьердо. Самое интересное, что в «Андерлехте» не знали о том, что Теодорчик проигнорировал церемонию. Клубу пришлось за своего игрока извиняться.

    Четыре месяца подряд Теодорчика признавали лучшим игроком чемпионата Бельгии. Зато в матче против команды «Зюлте-Варегем» Лукаш не забил с двух метров. «То, что Теодорчик забыл про голы, не будет для нас проблемой», – сказал тренер «Андерлехта» Рене Вайлер. Во всех турнирах этого сезона Теодорчик забил уже 25 голов, а стоимость нападающего взлетела до девяти миллионов евро. Сейчас им интересуются «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Бешикташ». «Андерлехт», не попав в Лигу чемпионов, все равно сможет в конце сезона прилично заработать. Уже сейчас ведутся переговоры с киевским «Динамо» о выкупе игрока, которого летом бельгийцы готовы будут продать за 20 миллионов евро. Пока же он попытается прервать безголевую серию в матче Лиги Европы против «Зенита».

    «Не хочу играть для тех, кто называет меня нигером». Как бывший форвард «Спартака» страдает в «Фенербахче»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 17 февраля 2017, 16:58

      Еще раз убедили,какое дерьмо этот Зенит.Вбивают миллионы,а толку...Может для РФПЛ и пойдет.Это из потолок.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 февраля 2017, 22:56

      Весь пост про какого-то Теодорчика. Задрыганного. Даже майданутые от него отказались.

      2
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      Рейтинг: +22

      boggp 16 февраля 2017, 17:53

      Лукаш силен игрой в штрафной, такого нужно закрыть. Он не может
      выдержать психологически, обязательно нарушит.
      В матче надеюсь будет много голов, а не 0-0.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 февраля 2017, 17:21

      алкаши нам не страшны алкаш наш брат

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > giluxa1963 16 февраля 2017, 17:24

      Алкоголь - это плохо

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      Рейтинг: +145

      Danjer > Godric 16 февраля 2017, 17:51

      Ну ты и(извиняюсь за выражение)пизданул))))))))

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