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  • «Он – машина, которую прорвет». Какие проблемы доставит «Зениту» скромный бомбардир-алкоголик

«Он – машина, которую прорвет». Какие проблемы доставит «Зениту» скромный бомбардир-алкоголик

«Андерлехт» в нынешнем сезоне уже проигрывал российскому клубу. Это «Ростов», только начинавший поход по Европе, хлопнул бельгийцев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В том матче в составе бельгийцев еще играли Стивен Дефур и Себастьян Де Майо, на которых собирались строить основу всей команды. Пробейся «Андерлехт» в групповой этап, клуб ждало бы серьезное трансферное усиление. Теперь же со звездами пришлось расставаться. Де Майо, проведя за клуб всего два матча, ушел в «Фиорентину». Дефур же вообще уехал в английский «Бернли». Дыры закрыли быстрыми арендами.

Через неделю после вылета из Лиги чемпионов «Андерлехт» забрал из киевского «Динамо» нападающего Лукаша Теодорчика. Так получилось, что Теодорчик был первым поляком в истории киевского клуба. В украинский футбол Лукаш переходил из польского «Леха», где колотил в среднем почти по голу за две игры. Но в Киеве много игрового времени ему не давали, о чем потом пожалел даже президент «Динамо» Игорь Суркис. «Был бы Теодорчик мотивирован, играя за «Динамо» дальше? Не знаю. Смотря на то, как он выступает в Бельгии, очень жалею, что мы его отпустили. Но без рекомендаций главного тренера в нашем клубе ничего не происходит», – с сожалением рассуждал Суркис.

В Бельгии Лукаш сразу начал бить рекорды. В каждом из своих первых шести матчей за «Андерлехт», где Теодорчик выходил в стартовом составе, поляк забивал. В конце 70-х голландец Гелсу, которого уже никто не помнит, отличился в пяти первых играх за клуб. Лукаш перекрыл это достижение, а в киевском «Динамо» сразу пожалели, что прописали сумму выкупа Теодорчика всего в пять миллионов евро. «Андерлехт» таким подарком наверняка воспользуется в будущем, а пока переделал под неожиданного бомбардира всю тактику.

В схеме 4-2-3-1 он играет на острие атаки. «Андерлехт» вместе с «Брюгге» возглавляет таблицу чемпионата Бельгии, а Теодорчик идет на первом месте в гонке бомбардиров. Поляк наколотил уже 17 мячей в бельгийском сезоне, опережая ближайшего преследователя Воссена на три мяча. Правда, сейчас поляк в плохой форме. Лукаш не может забить уже 328 минут. «Это нормальная ситуация для любого нападающего. Теодорчик – игрок с сильным характером. Он обязательно отличится в игре с «Зенитом», – рассказывает полузащитник Массимо Бруно.

«Теодорчик заставил нас привыкнуть к своим голам в каждой игре. Он – машина, которую обязательно должно прорвать», – впечатляется еще один футболист «Андерлехта» Софьен Анни. Но поляк не такой безгрешный бомбардир, как его всячески рекламируют в бельгийском клубе. Лукаш – большой любитель праздновать успехи. Еще во времена «Динамо» Теодорчик попал в алкогольную историю. После матча за сборную Польши с командой Дании Лукаш отправился кутить вместе с голкипером Боруцем. Игроки вернулись в отель пьяными, за что им пригрозили исключением из сборной.

При этом Теодорчик почти не общается с журналистами, поэтому о нем говорят только другие игроки. «Один из секретов успеха Теодорчика в том, что он предпочитает доказывать все голами. Фанаты выберут игрока, который забил 24 гола, а не раздал 24 интервью», – говорит партнер Лукаша по сборной Польше Якуб Блащиковски. Награждение лучшего футболиста чемпионата Бельгии Теодорчик пропустил, уехав в свой выходной день в родную Польшу. В голосовании польский нападающий занял второе место, проиграв только форварду «Брюгге» Искьердо. Самое интересное, что в «Андерлехте» не знали о том, что Теодорчик проигнорировал церемонию. Клубу пришлось за своего игрока извиняться.

Четыре месяца подряд Теодорчика признавали лучшим игроком чемпионата Бельгии. Зато в матче против команды «Зюлте-Варегем» Лукаш не забил с двух метров. «То, что Теодорчик забыл про голы, не будет для нас проблемой», – сказал тренер «Андерлехта» Рене Вайлер. Во всех турнирах этого сезона Теодорчик забил уже 25 голов, а стоимость нападающего взлетела до девяти миллионов евро. Сейчас им интересуются «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Бешикташ». «Андерлехт», не попав в Лигу чемпионов, все равно сможет в конце сезона прилично заработать. Уже сейчас ведутся переговоры с киевским «Динамо» о выкупе игрока, которого летом бельгийцы готовы будут продать за 20 миллионов евро. Пока же он попытается прервать безголевую серию в матче Лиги Европы против «Зенита».

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Лига Европы Лига Европы Андерлехт Теодорчик Лукаш
Комментарии (6)
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giluxa1963
1487254900
алкаши нам не страшны алкаш наш брат
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boggp
1487256789
Лукаш силен игрой в штрафной, такого нужно закрыть. Он не может выдержать психологически, обязательно нарушит. В матче надеюсь будет много голов, а не 0-0.
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paracetamol
1487274991
Весь пост про какого-то Теодорчика. Задрыганного. Даже майданутые от него отказались.
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Konjaga
1487339900
Еще раз убедили,какое дерьмо этот Зенит.Вбивают миллионы,а толку...Может для РФПЛ и пойдет.Это из потолок.
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