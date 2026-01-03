4 января в рамках 18 тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Атлетико». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами: хозяева борются за отрыв от зоны вылета, а гости уверенно держатся в тройке лидеров. В таких условиях встреча приобретает особую важность для обеих сторон, а характер игры обещает быть напряженным и тактически выверенным.

«Реал Сосьедад»

Команда проводит сложный отрезок сезона. После 17 туров «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и располагается на 16 месте. Коллектив не может победить в четырех матчах подряд в Ла Лиге и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская уже в 11 матчах кряду. При этом атака сохраняет относительную стабильность: в последних пяти играх команда забила 6 мячей, а Ойарсабаль остается ключевой фигурой впереди.

«Атлетико»

«Атлетико» находится в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в предыдущем туре уверенно разобралась с «Жироной» на выезде. После 18 туров мадридцы имеют 37 очков и занимают 3 место. В атаке гости выглядят мощно, забивая в среднем более двух мячей за игру в последних встречах, но при этом не всегда обходятся без пропущенных голов.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

Не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 11 матчах подряд в чемпионате

Забивает в среднем 1.20 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 игр

«Атлетико»