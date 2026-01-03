Введите ваш ник на сайте
«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.85

03 января 2026 9:14
Реал Сосьедад - Атлетико
04 янв. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора «Атлетико» (0)
Сделать ставку

4 января в рамках 18 тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Атлетико». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами: хозяева борются за отрыв от зоны вылета, а гости уверенно держатся в тройке лидеров. В таких условиях встреча приобретает особую важность для обеих сторон, а характер игры обещает быть напряженным и тактически выверенным.

«Реал Сосьедад»

Команда проводит сложный отрезок сезона. После 17 туров «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и располагается на 16 месте. Коллектив не может победить в четырех матчах подряд в Ла Лиге и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская уже в 11 матчах кряду. При этом атака сохраняет относительную стабильность: в последних пяти играх команда забила 6 мячей, а Ойарсабаль остается ключевой фигурой впереди.

«Атлетико»

«Атлетико» находится в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в предыдущем туре уверенно разобралась с «Жироной» на выезде. После 18 туров мадридцы имеют 37 очков и занимают 3 место. В атаке гости выглядят мощно, забивая в среднем более двух мячей за игру в последних встречах, но при этом не всегда обходятся без пропущенных голов.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 11 матчах подряд в чемпионате
  • Забивает в среднем 1.20 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 игр

«Атлетико»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает «Реал Сосьедаду» в 8 очных встречах подряд
  • Забивает в среднем 2.20 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
19% (6)
19% (6)
63% (20)
27
Забитых мячей
56
0.84
В среднем за матч
1.75
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
04.01.2026
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
4 : 0
10.05.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.10.2024
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
25.05.2024
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
2 : 1
08.10.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
28.05.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.09.2022
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
22.05.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 0
19.01.2022
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 2
24.10.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2 : 1
12.05.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
22.12.2020
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
1 : 1
19.07.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
14.09.2019
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
03.03.2019
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 0
27.10.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
19.04.2018
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 1
02.12.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
04.04.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.11.2016
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3 : 0
01.03.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
18.10.2015
Атлетико
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
07.04.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.11.2014
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
4 : 0
02.02.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
01.09.2013
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
0 : 1
10.03.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.10.2012
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
02.05.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
21.01.2012
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
10.04.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
2 : 4
21.11.2010
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико»

Форма и статистика говорят в пользу гостей. «Атлетико» стабилен, результативен и уверенно играет против этого соперника. «Реал Сосьедад» способен забить, но проблемы в обороне делают хозяев уязвимыми. Ожидается матч с преимуществом мадридцев и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Атлетико» (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Фора «Атлетико» (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Атлетико Реал Сосьедад
Рекомендуем
