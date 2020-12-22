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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 22 декабря 2020
Реал Сосьедад
22.12.2020, вторник, 21:45
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
49'
М. Эрмосо
74'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
87'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Суарес
87'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
А. Исак
86'
Желтая карточка
А. Элустондо
80'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Сильва
76'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
76'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Порту
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Льоренте
72'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
66'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
66'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
А. Барренечеа
66'
59'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Корреа
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрмосо
Пас отдал
Я. Карраско
29'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
Р. Ле Норман
29'
16'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
7
Барренечеа
21
Сильва
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-2-3-1
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
7
Барренечеа
3
Меркеланц
3
Меркеланц
7
Барренечеа
21
Сильва
12
Лопес
12
Лопес
21
Сильва
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
10
Порту
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Порту
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
18
Лемар
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
18
Лемар
10
Корреа
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Корреа
9
Суарес
19
Коста
19
Коста
9
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
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