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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 19 января 2022
Реал Сосьедад
19.01.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Атлетико
33'
А. Янузай
47'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Янузай
86'
Замена
Порту
️️️️
А. Серлот
86'
78'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
78'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
63'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Сильва
63'
Желтая карточка
Д. Сильва
59'
55'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
55'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Коке
55'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Корреа
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
47'
39'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
А. Янузай
Пас отдал
Х. Сальдуа
33'
31'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
А. Муньос
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Альберто Морено
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Сальдуа
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Серлот
4-3-2-1
13
Облак
24
Врсалько
18
Фелипе
22
Эрмосо
6
Лоди
7
Де Пауль
16
Эррера
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
79
Феликс
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
24
Янузай
5
Субельдия
5
Субельдия
24
Янузай
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
21
Сильва
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Сильва
9
Серлот
10
Порту
10
Порту
9
Серлот
7
Де Пауль
42
Серрано
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
10
Корреа
10
Кунья
10
Кунья
10
Корреа
6
Коке
9
Суарес
9
Суарес
6
Коке
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Альберто Морено
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Альберто Морено
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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