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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 01 марта 2016
Атлетико
01.03.2016, вторник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
9'
Д. Рейес (АГ)
46'
С. Ньигес
60'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
82'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Брума
Замена
О. Торрес
️️️️
Габи
76'
Желтая карточка
А. Фернандес
74'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
62'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гризманн
60'
59'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Э. Гранеро
59'
Замена
К. Вела
️️️️
Э. Эрнандес
58'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Годин
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Л. Вьетто
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Рейес
9'
4'
Желтая карточка
Жонатас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
36
Энеко Гонсалес
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
17
Фернандес
8
Ньигес
10
Вьетто
7
Гризманн
3-2-3-1-1
28
Рульи
3
де ла Белья
23
Эрнандес
3
Гонсалес
13
Рейес
6
Элустондо
10
Прието
23
Гранеро
14
Ильярраменди
77
Брума
9
Жонатас
2
Годин
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Годин
14
Габи
8
Торрес
8
Торрес
14
Габи
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
23
Гранеро
14
Пардо
14
Пардо
23
Гранеро
77
Брума
36
Гонсалес
36
Гонсалес
77
Брума
23
Эрнандес
10
Вела
10
Вела
23
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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