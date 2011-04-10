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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 10 апреля 2011
Атлетико
10.04.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
12'
Ф. Луис
45'
М. Суарес
78'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Замена
Хуанфран
️️️️
Коке
Желтая карточка
Тиагу
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
В. Демидов
Замена
Д. Ифран
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Элустондо
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Луис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Атлетико
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
21
Переа
2
Годин
16
Луис
30
Уйфалуши
6
Коке
5
Тиагу
19
Рейес
19
Коста
10
Агуэро
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Ансотеги
15
Демидов
19
Мартинес
6
Элустондо
5
Бергара
10
Прието
11
Аранбуру
7
Гризманн
23
Тамудо
6
Коке
20
Хуанфран
20
Хуанфран
6
Коке
19
Коста
10
Форлан
10
Форлан
19
Коста
19
Рейес
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Рейес
6
Элустондо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
6
Элустондо
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
23
Тамудо
21
Ифран
21
Ифран
23
Тамудо
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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