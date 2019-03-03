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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 03 марта 2019
Реал Сосьедад
03.03.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
30'
А. Мората
33'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
63'
Желтая карточка
Д. Годин
62'
Вторая желтая
Коке
59'
Желтая карточка
Родри
41'
Желтая карточка
Коке
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
Коке
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Д. Годин
Желтая карточка
Х. Сальдуа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
16
Навас
19
Эрнандес
2
Сальдуа
23
Мерино
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
19
Рамирес
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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