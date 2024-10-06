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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 06 октября 2024
Реал Сосьедад
06.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
84'
Л. Сучич
1'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
ГОЛ! 1:1!
Л. Сучич
Пас отдал
М. Оярсабаль
84'
83'
Замена
Рейнилду
️️️️
Х. Галан
83'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
А. Гризманн
80'
Желтая карточка
Х. Галан
74'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Альварес
64'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
К. Галлахер
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Ш. Бекер
61'
55'
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
Б. Мендес
️️️️
Х. Лопес
46'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
5
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
4-4-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
22
Галан
8
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
28
Витсель
19
Альварес
7
Гризманн
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
16
Лопес
10
Мендес
10
Мендес
16
Лопес
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
8
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Галлахер
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
3
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
652
329
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
9
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.53
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Реале Арена
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