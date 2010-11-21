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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 21 ноября 2010
Реал Сосьедад
21.11.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 4
Завершен
Атлетико
12'
Х. Льоренте
86'
Д. Ривас
71'
Д. Форлан
80'
С. Агуэро
82'
С. Агуэро
90+4'
Симау (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
+4
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Симау
+1
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 2:3!
Д. Ривас
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
М. Аранбуру
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
М. Бергара
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
И. Ансотеги
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
М. Бергара
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
М. Аранбуру
13'
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Пас отдал
А. Гризманн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Ансотеги
19
Мартинес
11
Аранбуру
19
Ривас
17
Зурутуса
10
Прието
12
Льоренте
7
Гризманн
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
30
Уйфалуши
21
Переа
3
Лопес
19
Рейес
5
Тиагу
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
11
Аранбуру
8
Сарпонг
8
Сарпонг
11
Аранбуру
7
Гризманн
5
Бергара
5
Бергара
7
Гризманн
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
10
Форлан
12
Ассунсао
12
Ассунсао
10
Форлан
10
Агуэро
19
Коста
19
Коста
10
Агуэро
4
Суарес
14
Гарсия
14
Гарсия
4
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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