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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 08 октября 2023
Атлетико
08.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
22'
С. Лино
89'
А. Гризманн (П)
73'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Галан
90'
+7
Желтая карточка
А. Гризманн
90'
+6
90'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Барренечеа
90'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гризманн
89'
87'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
86'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
С. Савич
️️️️
С. Аспиликуэта
79'
Замена
Х. Галан
️️️️
С. Лино
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
К. Фернандес Луна
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
72'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
М. Льоренте
72'
65'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
65'
Замена
А. Захарян
️️️️
М. Мерино
65'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Коке
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Лино
Пас отдал
Коке
22'
15'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Адриан Ниньо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
16
Лино
22
Галан
22
Галан
16
Лино
3
Аспиликуэта
15
Савич
15
Савич
3
Аспиликуэта
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
14
Льоренте
17
Рикельме
17
Рикельме
14
Льоренте
24
Ле Норман
16
Пачеко
16
Пачеко
24
Ле Норман
23
Мерино
23
Захарян
23
Захарян
23
Мерино
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
7
Барренечеа
19
Силва
19
Силва
7
Барренечеа
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
21
Адриан Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
21
Адриан Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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