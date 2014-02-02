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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 02 февраля 2014
Атлетико
02.02.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
38'
Д. Вилья
72'
Д. Коста
74'
Ж. Миранда
87'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:0!
Диего
Пас отдал
К. Родригес
87'
84'
Желтая карточка
И. Мартинес
81'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Вела
81'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
81'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Гарсия
72'
Желтая карточка
Р. Гарсия
69'
65'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Диего
️️️️
Х. Соса
59'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
41'
Желтая карточка
Коке
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Коста
38'
Желтая карточка
Ж. Миранда
22'
17'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
13
Миранда
2
Годин
2
Инсуа
4
Суарес
20
Хуанфран
7
Соса
14
Габи
6
Коке
19
Коста
7
Вилья
3-2-3-2
1
Браво
5
Гастаньяга
19
Мартинес
15
Ансотеги
26
Мартинес
3
Анхель
14
Пардо
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
7
Соса
10
Диего
10
Диего
7
Соса
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
17
Зурутуса
9
Агиррече
9
Агиррече
17
Зурутуса
10
Вела
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Вела
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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