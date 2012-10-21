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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 21 октября 2012
Реал Сосьедад
21.10.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
А. Ильярраменди
89'
86'
Замена
Д. Коста
️️️️
Адриан
Замена
Д. Ифран
️️️️
А. Гризманн
84'
Желтая карточка
Д. Эстрада
82'
81'
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
Коке
Замена
Р. Пардо
️️️️
И. Агиррече
79'
77'
Желтая карточка
Д. Годин
67'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Прието
66'
62'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
И. Мартинес
53'
Желтая карточка
А. де ла Белья
33'
Желтая карточка
М. Бергара
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
26
Кадер
ЦП
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-3
13
Зубикараи
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
22
Эстрада
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
20
Адриан
9
Фалькао
10
Прието
5
Кастро
5
Кастро
10
Прието
9
Агиррече
14
Пардо
14
Пардо
9
Агиррече
7
Гризманн
21
Ифран
21
Ифран
7
Гризманн
14
Гарсия
7
Родригес
7
Родригес
14
Гарсия
6
Коке
25
Белезоглу
25
Белезоглу
6
Коке
20
Адриан
19
Коста
19
Коста
20
Адриан
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
26
Кадер
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
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