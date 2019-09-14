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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 14 сентября 2019
Реал Сосьедад
14.09.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
58'
М. Эдегор
61'
Н. Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
69'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Н. Монреаль
61'
60'
Желтая карточка
М. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
М. Эдегор
Пас отдал
М. Мерино
58'
51'
Желтая карточка
К. Триппьер
Желтая карточка
И. Субельдия
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
3-2-1-3-1
13
Мойя
6
Элустондо
3
Льоренте
18
Монреаль
5
Субельдия
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
9
Исак
4-2-2-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Витоло
79
Феликс
19
Коста
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
23
Лука Сангалли
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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