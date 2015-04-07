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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 07 апреля 2015
Атлетико
07.04.2015, вторник, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
4'
М. Гонсалес (АГ)
10'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Замена
Габи
️️️️
А. Гризманн
90'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Туран
85'
Желтая карточка
А. Туран
81'
80'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Г. Кастро
73'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Д. Зурутуса
72'
Замена
И. Агиррече
️️️️
С. Каналес
Замена
Р. Хименес
️️️️
Ф. Торрес
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Гонсалес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Горка Элустондо
(К)
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
14
Рубен Пардо
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
5
Гонсало Кастро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Атлетико
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
20
Хименес
13
Миранда
6
Сикейра
18
Гамес
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
9
Торрес
7
Гризманн
4-2-2-1-1
28
Рульи
2
Сальдуа
6
Элустондо
3
Гонсалес
17
Бершиче
5
Бергара
14
Пардо
10
Прието
17
Зурутуса
20
Каналес
5
Кастро
66
Туран
8
Ньигес
8
Ньигес
66
Туран
7
Гризманн
14
Габи
14
Габи
7
Гризманн
9
Торрес
9
Хименес
9
Хименес
9
Торрес
5
Кастро
23
Гранеро
23
Гранеро
5
Кастро
20
Каналес
9
Агиррече
9
Агиррече
20
Каналес
17
Зурутуса
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
17
Зурутуса
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
8
Кани
ПП
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:55 (прямая)
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