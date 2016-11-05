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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 05 ноября 2016
Реал Сосьедад
05.11.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
54'
К. Вела (П)
75'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Т. Парти
90'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
89'
Замена
Д. Конча
️️️️
К. Вела
82'
Желтая карточка
С. Каналес
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Жозе
75'
73'
Замена
Т. Парти
️️️️
Габи
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
73'
68'
Желтая карточка
Хуанфран
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
К. Вела
65'
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
59'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетико
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
19
Мартинес
3
Гонсалес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
10
Вела
24
Конча
24
Конча
10
Вела
14
Габи
18
Парти
18
Парти
14
Габи
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
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