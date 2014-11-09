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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 09 ноября 2014
Реал Сосьедад
09.11.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
14'
К. Вела
81'
И. Агиррече
9'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
К. Вела
85'
83'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Габи
83'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Г. Кастро
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Сальдуа
81'
80'
Желтая карточка
Габи
78'
Желтая карточка
Коке
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Ю. Бершиче
56'
54'
Замена
К. Ансальди
️️️️
М. Суарес
52'
Желтая карточка
Р. Гарсия
51'
Вторая желтая
Г. Сикейра
49'
Желтая карточка
Г. Сикейра
Желтая карточка
К. Вела
20'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
17'
16'
Желтая карточка
А. Туран
16'
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
14'
12'
Желтая карточка
М. Суарес
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
10
Карлос Вела
ПП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
(К)
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-3-1
13
Зубикараи
17
Бершиче
26
Мартинес
3
Гонсалес
19
Мартинес
23
Гранеро
5
Бергара
5
Кастро
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
66
Туран
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
9
Манджукич
5
Кастро
14
Эрвияс
14
Эрвияс
5
Кастро
17
Бершиче
2
Сальдуа
2
Сальдуа
17
Бершиче
10
Вела
17
Зурутуса
17
Зурутуса
10
Вела
4
Суарес
14
Ансальди
14
Ансальди
4
Суарес
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
14
Габи
7
Гризманн
7
Гризманн
14
Габи
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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