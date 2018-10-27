Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 27 октября 2018
Атлетико
27.10.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
45'
Д. Годин
60'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
82'
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Сангалли
68'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
ГОЛ! 2:0!
Ф. Луис
Пас отдал
С. Ньигес
60'
59'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
С. Савич
53'
Желтая карточка
Коке
49'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Л. Эрнандес
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
45'
44'
Желтая карточка
И. Субельдия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
15
Савич
4
Ариас
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
3-2-3-1-1
13
Мойя
5
Субельдия
6
Элустондо
16
Навас
2
Горосабель
77
Родригес
14
Ильярраменди
14
Пардо
17
Зурутуса
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
21
Эрнандес
16
Луис
16
Луис
21
Эрнандес
23
Сангалли
24
Янузай
24
Янузай
23
Сангалли
17
Зурутуса
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Зурутуса
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Атлетико
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+